Buone notizie dal Consiglio dei ministri per il futuro delle giovani generazioni sugli affitti a canone concordato l’aliquota della cedolare secca scende dal 10% al 5% e, per chi affitta a canone concordato ad un giovane under 35, la cedolare secca è all’1%.

Molto importanti sono anche il premio pensato per i lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all’1% che si possono ricevere in 12 mensilità o in un’unica soluzione e il fondo previdenziale per i nuovi nati, con il versamento, a partire dal 2027, da parte dello Stato di 100 euro all’anno fino ai 18 anni, così Giuseppe Miccichè, coordinatore regionale della Lega Giovani in Sicilia.





Come Lega – riprende – grazie a queste misure, valorizziamo chi dimostra di avere talento, competenze e voglia di fare. Essere giovani non può più essere una condanna. Agiamo concretamente per fare in modo che sempre più giovani donne e uomini possano avere tutti gli strumenti necessari per costruirsi una vita autonoma e indipendente.

Tra gli interventi che vanno nella direzione di migliorare la quotidianità degli studenti ci sono anche quelli per rendere le scuole più vivibili durante i mesi più caldi, attraverso l’installazione di impianti di climatizzazione.

Mentre la sinistra alimenta o cavalca le proteste illudendo i giovani che basti scendere in piazza per risolvere i problemi, noi lavoriamo per portare soluzioni concrete.

La politica deve dimostrare di saper trasformare le esigenze delle nuove generazioni in interventi concreti – conclude Miccichè – offrendo opportunità e strumenti per costruire il proprio futuro.

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