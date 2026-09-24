Nicola Vitello resta alla guida della Lega Navale Italiana – Sezione di Palermo. L’assemblea elettiva dei soci, riunita ieri per il rinnovo degli organi sociali, ha riconfermato il presidente uscente e l’intero Consiglio direttivo per il triennio 2026-2029.

Un appuntamento che arriva in un anno particolare per la sezione palermitana, che nel 2026 festeggia 125 anni di storia. Un lungo percorso attraverso attività sportive, formative, culturali e sociali legate al mare.

Nutrita la partecipazione dei soci, che ha portato alla conferma di Giuseppe Collura, Fabio Cosenza, Carmelo Forastieri, Barbara Gambino, Tiziana Leto, Alessandro Lombardi, Giovanni Manzo, Giuseppe Tisci ed Elisabetta Vassallo.





Eletti come consiglieri supplenti Fabiola Borruso, Vittorio Loddo e Maria Cristina Maggio.

Rinnovati anche il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Alessandro Cavalli, Ugo D’Accardi, Maurizio Orlando e Gianluca Currao, e il Collegio dei Probiviri, formato da Carlo Bruno, Fabio Aiovalasit, Antonino Ciccia e Michelangelo Zarcone.

Il nuovo triennio proseguirà nel segno delle attività sportive, formative e culturali della sezione, con l’obiettivo di consolidare il lavoro avviato e sviluppare nuove iniziative legate al mare.





«Ringrazio i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovare a me e a tutto il direttivo – ha detto Vitello –. La riconferma è un segnale di continuità, ma soprattutto una responsabilità. Ci aspetta un nuovo triennio di lavoro, nel quale vogliamo continuare a far crescere la Lega Navale di Palermo come luogo aperto e partecipato».

«L’entusiasmo e l’affetto con cui i soci hanno partecipato ci danno una spinta importante per il prossimo triennio. Ora tocca a noi continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo per questa associazione e per questo luogo», ha aggiunto Vitello.

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