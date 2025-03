Mettere al centro il benessere e la tutela delle persone di cui si ha cura è possibile soltanto se, nel sistema di welfare, già fragile, si garantisce la continuità dei percorsi progettuali già avviati. A dirlo sono Legacoop Sicilia e legacoopsociali Sicilia in merito alle possibili dimissioni dell’assessore Rosalia Pennino con un appello, affinché si possa garantire un futuro stabile e sostenibile per le politiche sociali della città di Palermo.

“Siamo garanti dei bisogni delle persone che assistiamo e, pertanto, garanti dei servizi e del lavoro – affermano congiuntamente il coordinatore di Legacoopsociali Sicilia Giuseppe Fiolo e il presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino -. Partendo già dalla fragilità del sistema, crediamo che, al centro di tutto, ci deve essere una continuità progettuale che non può fermarsi, facendo venire meno un assessore che aveva iniziato un percorso”.





“In questo momento di transizione politica – scrivono in una nota congiunta -, Legacoop Sicilia e Legacoopsociali Sicilia sollecitano con fermezza la garanzia della continuità delle politiche sociali. Chiediamo che le attività, le progettualità e il lavoro svolto con competenza, sensibilità ed innovazione, fino ad oggi espresso dall’assessore alle Politiche Sociali di Palermo Rosalia Pennino siano preservati e valorizzati”.

“L’incertezza che circonda il futuro di tale assessorato solleva preoccupazioni legittime – continua la nota -. È innegabile che negli ultimi anni sia stato compiuto un significativo passo in avanti nella rigenerazione di un welfare di prossimità, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini più vulnerabili. Pur considerando una prassi consueta i cambiamenti delle cariche amministrative, riteniamo però essenziale che le dinamiche politiche non devono disattendere le istanze dei cittadini e la continuità dei servizi sociali per l’armonica crescita della nostra comunità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.