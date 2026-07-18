Un libro che raccoglie esperienze, testimonianze, riflessioni e soprattutto la convinzione che la cultura della legalità non possa fermarsi agli slogan, ma debba tradursi in scelte quotidiane, responsabilità e speranza. E il nuovo volume curato dal professore Nicolo’ Mannino dal titolo “Non basta dire basta, tienici stretti a guardare le stelle”, che nasce dall’esigenza di diventare un importante punto di riferimento nel dialogo tra istituzioni, scuola, Chiesa e nuove generazioni.



Ad impreziosire il volume sono le firme di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della magistratura, della Chiesa e della società civile. Un coro di voci diverse che convergono in un’unica grande convinzione: la legalità nasce anzitutto dalla formazione della coscienza Tea i contributi quello del Prefetto Renato Cortese, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia Flaminio Monteleone, del professor Claudio Ricci, già Sindaco di Assisi, di Giovanni Arusa, del professor Luca Leoni, del dottor Enzo Sarnelli, del professor Angelo Palermo, di Ottavio De Luca, di Don Giuseppe Sciavilla, segretario della Pontificia Accademia di Teologia, e del giurista Leonardo Lamberto Scaglione, Alfiere del Lavoro e Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia, insieme a numerose altre autorevoli testimonianze che arricchiscono il volume con riflessioni di grande spessore umano, culturale e spirituale.”E’ un libro- spiega Mannino, presidente del Parlamento internazionale per la Legalita’ – che nasce dall’esigenza che dire “basta” all’illegalità, alla violenza e all’indifferenza è necessario, ma non sufficiente. Occorre costruire, educare, accompagnare e continuare a guardare “le stelle”, cioè quei valori capaci di orientare il cammino dell’uomo.

Accanto alle firme delle istituzioni trovano spazio le parole dei giovani. Studenti che raccontano paure, speranze, sogni, fragilità e gratitudine. Pagine sincere, autentiche, capaci di dimostrare come l’educazione alla legalità non produca semplicemente conoscenze, ma trasformi le persone, generando relazioni profonde e una nuova responsabilità verso il bene comune.

Ne emerge così un’opera corale, nella quale l’autorevolezza delle istituzioni incontra la freschezza delle nuove generazioni, quasi a consegnare idealmente il testimone del futuro a quei ragazzi che oggi scelgono di essere protagonisti di una società più giusta e più umana.

“Non basta dire basta, tienici stretti a guardare le stelle” – conclude Mannino – si preannuncia così non come un semplice libro, ma come un invito a credere che il cambiamento sia davvero possibile quando il coraggio degli adulti incontra l’entusiasmo dei giovani e quando le parole diventano finalmente vita”

Particolarmente significativa sarà la dedica del Procuratore Capo della Repubblica di Potenza, dott. Camillo Falvo, magistrato da sempre impegnato nella difesa della giustizia e della dignità della persona. La sua partecipazione conferisce all’opera un valore istituzionale e umano di straordinario rilievo, testimoniando la stima verso il cammino educativo che il Parlamento della Legalità Internazionale porta avanti da oltre un quarto di secolo.

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