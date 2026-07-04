Un importante riconoscimento premia il percorso intrapreso dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia sul fronte della tutela ambientale e della raccolta differenziata. Secondo il dossier ‘Comuni Ricicloni 2026’ di Legambiente, Fiumefreddo di Sicilia si classifica al 12° posto tra i Comuni siciliani ‘Rifiuti Free’, con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, risultando inoltre il secondo Comune più virtuoso della provincia di Catania. Il riconoscimento è assegnato agli enti che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento al di sotto dei 75 chilogrammi per abitante all’anno, uno degli indicatori più significativi per misurare l’efficacia delle politiche ambientali e della gestione dei rifiuti. Un risultato che conferma la costante crescita di Fiumefreddo di Sicilia anche sul fronte della raccolta differenziata. Nel mese di maggio 2026 il Comune ha raggiunto l’85,22% di raccolta differenziata, un dato che testimonia il percorso virtuoso intrapreso negli ultimi due anni.

Un incremento significativo, frutto di un lavoro quotidiano che ha visto impegnata l’amministrazione comunale su più fronti: campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, intensificazione dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti, potenziamento dei servizi e una proficua collaborazione con Ecolandia, l’azienda affidataria del servizio di igiene urbana. “Questo riconoscimento – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Essere tra i Comuni ‘Rifiuti Free’ significa che Fiumefreddo ha imboccato con convinzione la strada della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Quando ho ricevuto la delega partivamo da una raccolta differenziata del 58,60%; oggi raggiungiamo l’80% e siamo tra i Comuni più virtuosi della Sicilia. È un risultato che appartiene ai cittadini, che hanno dimostrato grande senso civico, agli operatori di Ecolandia per il lavoro svolto quotidianamente e a tutti coloro che hanno creduto nel cambiamento. Continueremo a investire nella sensibilizzazione, nei controlli e nel miglioramento dei servizi – conclude Giuliano – perché questi traguardi non rappresentano un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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