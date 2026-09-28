Dialoghi, spettacoli, dibattiti, laboratori. Quattro giorni di grandi appuntamenti

Tra gli ospiti Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Marianna Aprile, Diego De Silva, Serena Bortone, Nadia Terranova, Gloria Campaner.





Saranno gli allievi dell’Accademia dell’Inda, l’Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, a inaugurare la sesta edizione del Marzamemi Book Fest. Dall’8 all’11 ottobre 2026 torna il grande laboratorio culturale e formativo a cielo aperto nel borgo marinaro siciliano, a Pachino, in provincia di Siracusa.

“Leggere, resistere” è il tema dell’edizione 2026, una forma di resistenza che parte da un luogo fisico, un antico borgo di pescatori del Sud Europa, nel cuore del Mediterraneo, per intrecciarsi con le pagine dei libri: luoghi dell’anima e parole per arginare l’indifferenza e la conformità.

L’evento, ideato da Barbara Fronterrè, organizzato dall’Associazione “Un paese ci vuole” presieduta da Rosita Pignanelli, ha il patrocinio del Comune di Pachino e la direzione artistica della giornalista e scrittrice Sabina Minardi, caporedattrice Cultura de L’Espresso: “Leggere, oggi, è sempre di più un gesto di resistenza”, dice: “Aprire un libro è prendersi del tempo, gustare il silenzio, immaginare, scoprire, scegliere su cosa posare lo sguardo. Leggere vuol dire fare collegamenti, interpretare, mettere in discussione, esporsi a punti di vista diversi: resistere cioè alla passività, alla semplificazione, alla pervasività della tecnologia”.





Il programma e gli ospiti

Il festival si apre giovedì 8 ottobre alle 18 nel cortile di Villadorata con una performance teatrale degli allievi dell’Accademia dell’ Inda, ispirata al tema della resistenza nel mondo classico, a partire dalla figura di una resistente per eccellenza, Antigone.

Alle 19 la giornalista Marianna Aprile presenterà il libro “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta” (Rizzoli). A seguire interverrà lo scrittore Mattia Insolia con “La vita giovane” (Mondadori). Alle 21,30, nella vecchia tonnara, gli attori dell’Accademia di teatro Lucia Sardo metteranno in scena “Vita straordinaria di Don Giovanni Grasso”, con la regia di Marcello Cappelli.

Venerdì 9 ottobre al via le scuole d’arte e i laboratori per i più giovani: una miriade di proposte che coinvolgeranno le scuole del territorio in laboratori e workshop: dal master in recitazione cinematografica condotto dal regista Stefano Lorenzi al minicorso di reportage visivo con Beatrice Dondi de L’Espresso, dagli appuntamenti dedicati alla fotografia con Tiziana Faraoni, photo editor de L’Espresso al laboratorio di grafica e arte visiva con l’art director Stefano Cipolla.





In piazza Regina Margherita nel pomeriggio le giornaliste Barbara Gobbi e Rosanna Magnano, autrici di “No Tu No” (Il Sole 24 Ore), rifletteranno sulle disuguaglianze tra Nord e Sud e si domanderanno, con Enrico Bellavia, vicedirettore de L’Espresso, che fine fa un Paese se la salute non è per tutti.

Lo scrittore Diego De Silva presenterà il libro appena uscito sulla sua creatura letteraria e televisiva: l’avvocato Malinconico (“Malinconico Blues”, Einaudi), “avvocato d’insuccesso”.

Un’ampia riflessione sarà dedicata alla crisi climatica: con Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, e la giornalista Francesca Santolini. E con il giornalista e scrittore Stefano Liberti, che presenterà “Tropico Mediterraneo”: viaggio in un mare che cambia, accompagnato dal violoncello di Pasquale Filastò e dalla fisarmonica di Alessio Potestà.

Sabato 10 ottobre una lunga giornata di incontri dedicati a studenti e docenti, con gli esperti del metodo didattico Dadalogico. Si parlerà di biblioterapia per resistere ai tempi incerti con Marco Dalla Valle, docente del Master in Biblioterapia dell’Università di Verona, che proporrà alcuni laboratori, tra cui uno dedicato a Harry Potter: “Studiare a Hogwarts”, la magia per capire la realtà.





Un momento speciale sarà dedicato agli audiolibri, grazie a una collaborazione avviata da diversi anni con Audible, società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità. A Marzamemi l’attrice Pia Lanciotti (Mare Fuori, La dea Fortuna) narrerà il thriller “Catarsi” di Valentina Cambi: al tramonto, in riva al mare.

Tanti gli appuntamenti letterari del pomeriggio: in apertura la scrittrice Nadia Terranova scaverà nel potere della memoria familiare, con il suo romanzo, “Quello che so di te” (Guanda).

Gianrico Carofiglio sarà l’atteso protagonista della serata, in una conversazione, a partire dal libro “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” (Mondadori), sulla necessità ritrovare la passione e l’entusiasmo per cambiare le cose.

Il settimanale L’Espresso ha scelto il Marzamemi Book Fest per annunciare il vincitore del suo storico Premio letterario per il romanzo inedito: dopo un book tour durato tutto l’anno, che ha toccato diverse città dal Salone del libro di Torino a Salerno Letteratura Festival, il direttore Emilio Carelli assegnerà il premio all’autore o autrice primo classificato.





La serata sarà all’insegna della grande musica, con un evento imperdibile: “Gratitude” un concerto tributo a Leonard Cohen, David Bowie, Prince e George Michael con la voce dello scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo (“Romanzo criminale”) e gli straordinari musicisti jazz di Gabriele Coen Quartet. E dalle 23 il consueto Book Party in piazza Regina Margherita, con dj set vintage.

Il mercato “Il pane e le rose” aprirà la domenica 11 ottobre: tra i laboratori sparsi per la tonnara e i vicoli del borgo, un laboratorio di giornalismo per ragazzi a partire dalla storia dell’Apac, l’Associazione anticrimine pachinese, raccontata dal presidente Sebastiano Minardi, sarà coordinato da Emanuele Coen de L’Espresso. Per l’aperitivo letterario arriverà Costanza DiQuattro, che presenterà “La mezza” (La nave di Teseo), il suo libro appena uscito. Orazio Labbate farà scoprire “Chianafera” (edito da NN Editore) per l’appuntamento “A pranzo con l’autore”.

Nel pomeriggio i giovani campioni di poetry slam, Giulia Sara, Leonardo Scrima Builderbuff, Giuseppe Armillotta, coinvolgeranno il pubblico in una competizione dal titolo “Voci in tempesta” coordinata da Viola Fronterré. Il romanzo “Le dirimpettaie” (Rizzoli) sarà l’occasione per incontrare la giornalista televisiva Serena Bortone e il suo universo di valchirie danzanti.

Grande chiusura con Gloria Campaner: la pianista di fama internazionale proporrà un talk-concerto sulla Gioia dell’arte: parole, emozioni e note. Con la partecipazione straordinaria del musicista Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon e fisarmonica. Per un irresistibile tango finale.

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