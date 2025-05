Dal 6 all’8 maggio 2025, Macfrut Rimini – la più importante fiera italiana dedicata all’ortofrutta – ospiterà la prima tappa del Lemon Tour 2025 del progetto europeo LemON, promosso dal Consorzio del Limone di Siracusa IGP e cofinanziato dall’Unione Europea.

All’interno dell’area piscine, i visitatori potranno vivere una vera e propria esperienza sensoriale presso il Lemon Bar, uno spazio fresco e accogliente pensato per raccontare in modo diretto la qualità e l’unicità del Limone di Siracusa IGP. Durante le giornate fieristiche verrà offerto un sampling gratuito del pregiato agrume siciliano a tutti gli addetti ai lavori, accompagnato dalla distribuzione di materiali informativi dedicati al progetto e alle sue numerose iniziative.

Il Lemon Bar non sarà solo un punto degustazione: rappresenterà anche una vetrina dinamica per presentare a stakeholder, buyer e operatori del settore ortofrutticolo le opportunità offerte dal Progetto LemON, che nel corso del triennio svilupperà attività di promozione in Italia, Polonia e Romania rivolte sia al grande pubblico che al mercato B2B.

Macfrut, con i suoi oltre 50.000 visitatori attesi, è la cornice ideale per lanciare un messaggio di gusto, salute e sostenibilità. Il Limone di Siracusa IGP, infatti, è un prodotto completamente edibile, coltivato secondo pratiche attente all’ambiente e caratterizzato da un sapore intenso e un profumo inconfondibile. Un frutto autenticamente italiano, capace di esprimere la vera essenza del Mediterraneo: naturale, versatile e zero-waste.

Tra le sorprese del Lemon Bar, anche la possibilità di degustare un mojito analcolico realizzato con il succo di Limone di Siracusa IGP. Una proposta rinfrescante e sana, ideale per rigenerarsi durante le giornate fieristiche. E per chi non potesse raggiungere il Lemon Bar di seguito la ricetta per ricrearlo a casa:

Ingredienti:

• 50 ml di succo di Limone di Siracusa IGP

• 2 cucchiaini di zucchero di canna

• 10 foglie di menta

• Acqua frizzante o soda q.b.

• Ghiaccio tritato

• Rametto di menta e spicchio di Limone per decorare

Preparazione:

1. In un bicchiere alto (tipo tumbler), mettere lo zucchero di canna e il succo di Limone di Siracusa IGP.

2. Aggiungere le foglie di menta e pestarle delicatamente con un pestello, senza spezzettarle troppo, per liberarne l’aroma.

3. Riempire il bicchiere con ghiaccio tritato fino all’orlo.

4. Completare con la soda (o acqua frizzante) a piacere.

5. Mescolare delicatamente dal basso verso l’alto.

6. Guarnire con un rametto di menta fresca e uno spicchio di Limone di Siracusa IGP sul bordo del bicchiere (si può mangiarne anche la buccia!).

Scegliere il Limone di Siracusa IGP significa scegliere gusto, salute e sostenibilità. Con il Progetto LemON, l’aroma e l’autenticità di uno dei prodotti più iconici del nostro Paese conquistano l’Italia e l’Europa, un morso – e un sorso – alla volta.

Per informazioni:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 – renato.pagani@secnewgate.it

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 – giorgia.rizzi@secnewgate.it

Il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP

Il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP è una delle comunità agrumicole più importanti d’Europa. Costituito il 13 luglio 2000, comprende 163 consorziati: 130 produttori, 60 confezionatori, 36 utilizzatori e 62 ambasciatori, per una superficie vocata pari a 1.450,91 ettari, che rappresentano il 32% della produzione italiana. A livello produttivo il Consorzio rappresenta il 100% della produzione di Limone di Siracusa IGP e, a livello nazionale 3 limoni su 100 provengono dall’areale di Siracusa. Il Consorzio ha tra i suoi compiti l’individuazione delle zone di produzione e delle varietà da sottoporre a tutela, l’attività di vigilanza nella zona di origine e sui mercati sul corretto uso della denominazione “Limone di Siracusa IGP” e la realizzazione in Italia e all’estero di iniziative promozionali finalizzate a diffondere la conoscenza, l’immagine del prodotto e il marchio IGP.

