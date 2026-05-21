Legalità e sostenibilità al centro dell’ esperienza formativa vissuta dagli studenti delle classi 3AS e 3CS dell’Istituto “G. Salerno” di Gangi, in una giornata di formazione nell’ambito della Festa dello Sviluppo Sostenibile, svoltasi a Melilli (Sr).

Gli studenti, accompagnati dai docenti Virga, Duca e Restivo, hanno preso parte all’incontro dal titolo “Accountability territoriale: tracciabilità, legalità, impianti inside-out”, promosso da Cisma Ambiente, in collaborazione con la Scuola Etica Leonardo.





A conferire ulteriore prestigio all’iniziativa è stata la partecipazione del Madonie UNESCO Global Geopark, rappresentato dalla funzionaria Rita Militi, la cui presenza ha evidenziato il valore strategico della cooperazione tra istituzioni, scuola e realtà produttive impegnate nella promozione di modelli virtuosi di sviluppo sostenibile.

“Gli studenti – spiega Rita Militi – hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore, approfondendo il concetto di accountability quale principio di responsabilità, tracciabilità e trasparenza dei processi industriali. Particolare attenzione è stata dedicata ai modelli degli impianti “inside-out”, considerati strumenti fondamentali per garantire legalità, sicurezza e tutela ambientale a beneficio delle comunità e dei territori”.





Nel sottolineare l’alto valore educativo dell’iniziativa, ha espresso parole di apprezzamento il Presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello: “desidero esprimere un sincero ringraziamento al dirigente Scolastico, prof. Ignazio Sauro, ai docenti accompagnatori e agli studenti, che con partecipazione e interesse hanno reso questa esperienza particolarmente significativa. Un particolare apprezzamento va alla funzionaria, Rita Militi, che con competenza, professionalità e spirito di servizio ha rappresentato l’Ente in questa importante giornata di confronto e formazione”.

Un momento di crescita umana e culturale per gli studenti del Liceo “G. Gangi”, che conferma il valore di una formazione capace di coniugare educazione, cittadinanza attiva e attenzione alle grandi sfide contemporanee.

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