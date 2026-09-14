D’Aquino, Madè, Palmieri, Bruno, Cattano, Puccio e associazione “Un sorriso per la Vita”: i protagonisti della XXI edizione

Sul palco anche Piero Mazzocchetti. A condurre Salvo La Rosa, affiancato da Sabrina Francalanza

Una serata dedicata alle eccellenze, ma anche ai valori della legalità, della solidarietà, della cultura e del talento siciliano. Piazza Diaz ha ospitato sabato 12 settembre la XXI edizione del Premio nazionale “Leone d’Argento”, manifestazione promossa dalla Pro Loco Carlentini ETS e dall’associazione culturale La Meta, che dal 1986 porta sul palco personalità capaci di lasciare un segno nella società, nella cultura e nelle professioni.

A condurre la serata è stato ancora una volta Salvo La Rosa, affiancato da Sabrina Francalanza, vicepresidente della Pro Loco di Carlentini e componente della Commissione giudicatrice.





Ha aperto la cerimonia il presidente della Pro Loco Carlentini ETS, Amedeo Seguenzia, che ha sottolineato la vocazione trasversale del Premio: «Il filo conduttore della ventunesima edizione è quello di abbracciare temi diversi, dalla filantropia al giornalismo, fino alla musica. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere anche il tema della legalità con il procuratore Palmieri, perché vogliamo lanciare un messaggio forte e valorizzare ambiti differenti della società».

Sulla stessa linea il presidente della Commissione Sergio Monaco: «rispetto allo scorso anno abbiamo diversificato le categorie, concentrandoci sull’associazionismo, sul profilo culturale e musicale e sull’imprenditoria». A premiare con il Leone d’Argento il giovane imprenditore Andrea Puccio, è stato proprio Monaco. Puccio è conosciuto per aver fondato “La Tua Londra” e “La Tua Parigi”. «I social sono il mio quotidiano – ha dichiarato – “La Tua Londra” è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni e spunti sulla città, ma anche il racconto della mia esperienza personale».

Il riconoscimento al musicista Carlo Cattano è stato consegnato dall’onorevole Luca Cannata. Cattano si è esibito anche al sax, accompagnato alla chitarra da Salvo Amore. «Ricevere il Leone d’Argento è un privilegio e un onore – ha detto Cattano – sono veramente felice, soprattutto perché appartengo a questa comunità».





Spazio anche al mondo del volontariato con il premio all’associazione “Un sorriso per la Vita”, presieduta da Maria Grazia Furnari, consegnato dall’onorevole Carlo Gilistro. «La nostra associazione è nata venticinque anni fa quasi per caso – ha ricordato Furnari – Abbiamo iniziato seguendo alcuni ragazzi speciali. Oggi il loro sorriso ci ripaga di tutto e, allo stesso tempo, riusciamo ad offrire un aiuto concreto alle famiglie».

Tra i momenti centrali della serata la consegna del Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni” alla giornalista del TG1 Emma D’Aquino, che ha ricevuto il riconoscimento da Agostino Messana, direttore del Parco archeologico Leontinoi-Megara. «Ringrazio Carlentini per il premio – ha dichiarato D’Aquino – Da trent’anni svolgo questa professione, dall’attentato alle Torri Gemelle al devastante terremoto dell’Aquila. Ancora oggi per me è una gioia poter svolgere un mestiere al quale sono profondamente grata».





Premiato anche Andrea Palmieri, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, dal sindaco Giuseppe Stefio che ha ricordato come «il Leone d’Argento sia diventato identitario per Carlentini e per una comunità che vuole riconoscere chi si afferma nelle arti, nelle professioni e nel sociale». Il procuratore Palmieri ha spiegato che un magistrato non riceve mai un premio soltanto per sé, ma per tutto il lavoro di squadra: «il magistrato è come un direttore d’orchestra: devono suonare bene le forze dell’ordine, ma serve anche il coraggio delle persone offese di chiedere giustizia».

A ricevere il premio anche l’attrice Margareth Madè, consegnato dal presidente della Pro Loco Carlentini ETS, Amedeo Seguenzia. «Ho lasciato la Sicilia da giovanissima – ha raccontato Madè – prima per la moda e poi per il cinema, ma questa terra è rimasta fortemente presente nella mia vita professionale e privata».

Tra i premiati anche la sand artist Stefania Bruno, protagonista di due performance dal vivo, che ha ricevuto il riconoscimento dall’onorevole Filippo Scerra. «Il mio amore per quest’arte nasce da bambina – ha spiegato Bruno – Quando da bambina quasi sfidavo le onde per riuscire a completare un disegno prima che venisse cancellato. Oggi, attraverso quella che tecnicamente è un’arte dell’“insabbiamento”, provo invece a mettere a nudo storie, temi e verità».





La serata ha intrecciato premiazioni e spettacolo. L’apertura artistica è stata affidata a “Stranizza d’amuri”, interpretata da Marina Scandurra, con la ballerina Giorgia Ciavola della scuola Aris Choreutica.

Ospite d’onore il tenore Piero Mazzocchetti, che ha portato la propria musica sul palco e ha rivolto un pensiero particolare alle nuove generazioni di artisti e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: «negli ultimi anni l’intelligenza artificiale sta rendendo più difficile capire dove finiscano il cuore e la scrittura umana. Ai giovani bisogna insegnare come si rispetta la musica. La musica non è un algoritmo: è passione, impegno, studio e dedizione. Ed è parte della nostra storia. Senza conoscere la storia non può esserci né presente né futuro».





L’evento il Leone d’Argento al quale è legato in modo particolare anche il conduttore Salvo La Rosa – «per me è straordinario essere qui per la diciassettesima volta su ventuno: è il segno di un legame molto forte con gli amici della Pro Loco di Carlentini e con l’intera città» – si è confermato anche quest’anno un appuntamento capace di valorizzare esperienze e percorsi diversi ma accomunati dalla capacità di lasciare un segno nella comunità.

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