Una giornata per valorizzare le eccellenze produttive locali, attraverso promozione territoriale ed eventi, con particolare attenzione alle principali filiere strategiche regionali, tra cui agroalimentare e artigianato. Il “De.Co. Fest Leonforte 2026” si svolgerà domenica prossima, 28 giugno in piazza IV Novembre, a Leonforte (Enna) e si inserisce nel quadro del bando regionale “Sicilia che piace 2026”, promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.





Sarà l’occasione per promuovere, da parte del comune di Leonforte, in collaborazione con operatori del territorio e privati, la “Denominazione Comunale – De.Co.”, recentemente istituita, considerata una leva concreta per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell’identità locale. “Vogliamo diffondere la conoscenza del marchio De.Co. tra cittadini e operatori – spiega il sindaco Piero Livolsi – valorizzare le produzioni agroalimentari e le filiere corte, favorire la creazione di una rete tra produttori e istituzioni e affrontare alcune criticità strutturali del comparto agricolo, come quelle legate allo stoccaggio e alla logistica. Allo stesso tempo – aggiunge – puntiamo a promuovere modelli di sviluppo sostenibile fondati su qualità, cooperazione e identità territoriale, contribuendo a rafforzare l’attrattività culturale e turistica di Leonforte”.





La manifestazione si svilupperà nell’arco dell’intera giornata, a partire dalle 10, e sarà articolata in diverse aree funzionali integrate tra loro: uno spazio dedicato al convegno istituzionale e tecnico, un’area dedicata agli show cooking, anche in collaborazione con l’Associazione Cuochi e Pasticceri Ennesi, con dimostrazioni culinarie basate sui prodotti “De.Co.”, una zona espositiva con produttori locali e uno spazio dedicato all’intrattenimento culturale e musicale. Un’esperienza immersiva, in cui il racconto del prodotto si intreccia con degustazioni e momenti di fruizione artistica.

Dalle 10.30 in programma il convegno dal tema “Identità territoriali e prospettive di sviluppo”, con la partecipazione del sindaco di Leonforte Piero Livolsi, dell’assessore comunale all’agricoltura Antonio Armenio, della presidente provinciale Coldiretti Giusy Fiumefreddo, del direttore provinciale Sandro Salamone e del presidente della sezione locale Gaetano Cipolla. Al centro del dibattito il ruolo della “De.Co.” come strumento di sviluppo territoriale, le opportunità per i produttori locali, la necessità di costruire una rete agricola efficace e le strategie di promozione delle produzioni, senza trascurare le principali criticità operative del settore e le possibili soluzioni attraverso forme di collaborazione pubblico-privato.





Nel pomeriggio, spazio all’intrattenimento con musica dal vivo del progetto “DÙ”, con Davide Campisi e Mimì Sterrantino, e performance di danza a cura dell’Accademia Flamenco Libero di Palermo, accompagnate da degustazioni. L’area espositiva ospiterà produttori agricoli e artigiani locali selezionati, con un’impostazione non commerciale ma orientata alla narrazione delle produzioni e delle tecniche.





Tra le realtà coinvolte, accanto all’azienda “Terre di Chiesa”, che metterà a disposizione una selezione dei propri prodotti per le degustazioni curate dai cuochi, saranno presenti anche realtà rappresentative del tessuto produttivo e artigianale locale, come l’azienda “Agrirape di Manna”, con le sue specialità agricole; il Museo della Cuddura, dedicato all’arte del pane votivo; Marilisa Lo Pumo, in rappresentanza della Pro Loco di Leonforte e impegnata nella valorizzazione della tradizione degli altari di San Giuseppe e dei pani sacri, nonché nella propria attività artigianale MedeArt; i Fratelli Lo Gioco di Crisa, giovane realtà specializzata nella produzione di carta a mano che proporrà dimostrazioni dal vivo del processo produttivo. Il “De.Co. Fest Leonforte 2026” vuole coniugare promozione, partecipazione e sviluppo locale.

Luogo: Leonforte, piazza IV novembre, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

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