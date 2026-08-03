Negli ultimi mesi SiciliAntica ha profuso un intenso e costante impegno civico e tecnico per porre all’attenzione delle istituzioni lo stato di criticità in cui versa lo storico Palazzo Branciforti e le sue aree adiacenti. Un percorso rigoroso, iniziato con i rilievi emersi durante il “Primo Tavolo Tecnico per la Valorizzazione del Patrimonio di Leonforte” (nelle sedute del 25 febbraio e 06 maggio 2026) e culminato nella redazione di una circostanziata istanza d’intervento a tutela dell’incolumità dei cittadini e del decoro urbano.





L’Associazione, facendosi portavoce della legittima preoccupazione della comunità leonfortese, sostenuta da una spontanea istanza popolare e da una raccolta di firme, aveva puntualmente segnalato diverse problematiche :

• Pericolo sulla facciata. L’evidente deterioramento degli infissi esterni al primo piano (persiane e vetrate) prospicienti via Garibaldi e la Villa Comunale, con concreto rischio di distacco di frammenti vetrosi, lignei e metallici;

• Criticità della pavimentazione. Ampie porzioni sconnesse e piastrelle divelte lungo il marciapiede adiacente al palazzo (lato Chiesa Madre);

• Impianti e vegetazione. La presenza di cavi e condutture a vista sul prospetto monumentale e lo sviluppo di flora infestante lungo i bastioni secenteschi, potenziale causa di dissesto per le murature storiche.





A seguito della consegna informale della documentazione e del proficuo confronto avviato con le istituzioni locali, l’Amministrazione si è prontamente attivata. In particolare, si intende evidenziare la straordinaria solerzia e il senso delle istituzioni dimostrati dal Vicesindaco Adriano Licata, il quale ha preso a cuore la vicenda facendosi carico di un primo e provvidenziale intervento di messa in sicurezza.

Nei giorni scorsi, infatti, si è proceduto alla rimozione dalla facciata del Palazzo di tutti i frammenti di vetro, ferro e materiale murario instabili che rappresentavano un imminente e grave pericolo per i passanti.





«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Vicesindaco Adriano Licata per l’attenzione, la celerità e l’efficacia con cui ha dato seguito alla nostra segnalazione», dichiara il Direttivo di SiciliAntica. «L’azione promossa dal Vicesindaco dimostra come l’ascolto del territorio e la presenza di amministratori virtuosi possano tradursi in risposte concrete e immediate per la sicurezza della nostra comunità. Confidiamo appieno nella figura del Vicesindaco Licata e nell’Amministrazione affinché questo primo fondamentale passo, che ha neutralizzato il pericolo immediato, possa far da apripista a una pianificazione più ampia volta al completo ripristino della pavimentazione, alla sistemazione dell’impiantistica e alla bonifica della vegetazione sui bastioni storici».

L’Associazione SiciliAntica riconferma la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, con lo spirito costruttivo che la contraddistingue, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e urbano di Leonforte.

Luogo: Palazzo Branciforti, Piazza Branciforti, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

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