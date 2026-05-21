La sede comprensoriale di SiciliAntica Assoro–Leonforte–Nissoria organizza un interessante appuntamento dedicato alla storia e all’archeologia della Sicilia antica.

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, presso il Circolo di Compagnia di Leonforte (Corso Umberto I n. 80), si terrà la conferenza dal titolo “Il ripostiglio di c.da Perciata nel contesto della circolazione monetale siciliana tra V e IV secolo a.C.”.





Relatore dell’incontro sarà il Dr. Orazio La Delfa, archeologo e numismatico di fama internazionale, che guiderà il pubblico alla scoperta di uno straordinario ritrovamento numismatico, offrendo un approfondimento sul sistema economico e sulla circolazione monetale della Sicilia greca tra V e IV secolo a.C.

L’introduzione storica sarà curata dal Prof. Enzo Vicari, mentre modererà l’incontro il Dr. Alfredo Crimi, archeologo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di divulgazione culturale e di valorizzazione del patrimonio storico del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Luogo: Circolo di Compagnia, Corso Umberto , 80, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

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