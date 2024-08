Musica, cabaret, cooking show, festival, notte bianca e tanto altro. Si accende l’estate a Ciminna con un agosto ricco di eventi. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto di Edoardo Bennato il 31 agosto.

Tantissimi eventi a Ciminna per un agosto all’insegna dello spettacolo, ma anche dell’enogastronomia e della cultura. Un cartellone iniziato il 2 agosto e che terminerà il 31 agosto con il concerto di uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Edoardo Bennato. Tra gli eventi assolutamente da non perdere il 10 agosto all’interno della rassegna “Ciminna Borgo in Festival” i cooking show di Salvo Terruso alias “Il Pastaio Matto” e di alcuni pasticceri locali che prepareranno rispettivamente la pasta e il dolce del Gattopardo. A seguire lo spettacolo di cabaret di Salvo La Rosa e Manlio Dovì. Il 17 agosto la magia sarà protagonista con lo spettacolo del mago di caratura nazionale Giucas Casella.

Il 22 agosto Paride Benassai, Alessandra Salerno e Mandreucci saranno protagonisti dello spettacolo “La lingua Madre”, mentre il 23 agosto Tony Sperandeo porterà in scena lo spettacolo “Con quella faccia un po’ così”. Il 24 agosto, sempre all’interno della rassegna “Ciminna Borgo in Festival”, andrà in scena la sesta edizione del Premio Gattopardo condotto da Massimo Minutella e la direzione artistica del regista Aurelio Grimaldi. Durante la serata verrà premiato l’attore Tuccio Musumeci.

Il 27 agosto si terrà l’ottava edizione del Cuddiruni Festival, dedicato a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio con i visitatori che potranno assaggiare la prelibata pietanza nelle pizzerie locali o in piazza Gabriele Bonanno dove verrà installato un forno che sfornerà sul momento i cuddiruni. A seguire lo show cooking del pizzaiolo pluripremiato “50 Top Pizza” Mario Ciulla. A concludere la serata l’esilarante spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio.

Il 28 agosto si terrà la Festa degli Emigrati con degustazione di prodotti tipici e lo spettacolo comico di Massimo Spata. Il 30 agosto si svolgerà la Notte Bianca con lo spettacolo di Antonino Balistreri di Sicilia Cabaret e il 31 agosto il gran finale con il concerto di Edoardo Bennato.

“Un agosto all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’enogastronomia e della cultura – dichiara il sindaco di Ciminna Vito Barone – in un ricchissimo cartellone che animerà l’estate a Ciminna. Tra gli eventi da non perdere il Cuddiruni Festival, giunto all’ottava edizione, il Premio Gattopardo, la Notte Bianca e il concerto di Edoardo Bennato. Un programma che vedrà esibirsi tantissimi musicisti, comici e artisti per far trascorrere delle piacevoli serate d’estate a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare Ciminna.”

“Tantissimi spettacoli, concerti, rassegne ed eventi enogastronomici – prosegue l’assessore al turismo sport e spettacolo Francesca Leone – in un cartellone di eventi estivi pensato per aprire le porte ai turisti che potranno degustare i nostri prodotti tipici, apprezzare le mostre che saranno esposte all’aperto, assistere ai concerti e agli spettacoli con Edoardo Bennato, tra i cantautori italiani più apprezzati nel panorama musicale nazionale, e i comici di maggior successo dell’isola.“





Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

