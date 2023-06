Il 25 giugno 2023 al Teatro Jolly di Palermo si svolgerà lo spettacolo “Letras de Buenos Aires”, liberamente ispirato alla vita di Jose Maria Contursi, paroliere dell’età d’oro del tango argentino. È uno spettacolo di beneficenza a favore dell’associazione no profit “La casa di Giulio” che ha lo scopo di dare supporto ai ragazzi e alle famiglie colpite dal dramma delle tossicodipendenze. Tra danza, musica e parole si dipanerà la narrazione della storia d’amore tra Josè e Gricel ambientata a Buenos Aires tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 del secolo scorso. Oltre alla compagnia amatoriale di tango argentino “El Gato Tanguero”, si alterneranno sul palcoscenico numerosi artisti di calibro internazionale, come Carlos e Mirella Santos David, Alejo Gurrea e Candela Mendez, Giuseppe e Katia Spina, la compagnia di flamenco di Giulia Compagno, le cantanti Simona Trentacoste e Tullia Bellelli e numerosi altri artisti e performers. Lo spettacolo, presentato dalla associazione culturale A. Scarlatti di Palermo è ideato e diretto da Maria Antonietta Di Paola. Per informazioni e per i pass di ingresso allo spettacolo che prevede una donazione minima di € 15, telefonare al 3289393962.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.