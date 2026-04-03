La storia di la letteratura in lingua siciliana è china di auturi e di òpiri di granni qualità ma li siciliani di lu XXI sèculu spissu nun li canùscinu picchì nun si studìa nni li scoli. Oji, 3 d’aprili, è l’anniversariu di la morti di Tommasu Aversa, un pueta e drammaturgu sicilianu chi fu unu di l’auturi chiù celebrati di lu XVII sèculu.

Aversa nascìu a Mistretta nni lu 1623 e picciutteddu fu mannatu a Palermu pi studiari. Mentri si truvava a Palermu, a suli quìnnici anni – geniu precoci – scrissi na cumedia ‘n sicilianu in tri atti ca fu sùbitu pubblicata e rapprisintata, ottinennu un granni successu. “La notti di Palermu” – accussì si chiama sta cumedia in versi – si sbiluppa di li dui a li cincu di na notti in Palermu, a chiazza Bologni, e cunta amuri e equivoci ca succèdinu duranti sti tri uri notturni. Nni lu 1638, quannu a Palermu si rapprisintàvanu supratuttu cumedi d’auturi spagnoli, st’òpira di l’Aversa costituì na nuvità.





Stu successu teatrali purtò lu pueta mistrittisi a scrìviri àutri cumedi – ma puru tragedi religiusi – in lingua tuscana, accanzannu na bona notorietà tantu di èssiri chiamatu “il Terenzio siculo”. Nni lu 1657 traslatò in toscanu la so òpira “La notti di Palermu” dànnuci lu tìtulu di “Notte, Fato e Amore”. Fici parti di l’Accademia dei Riaccesi, a Palermu, cu lu nomu di “Aridu”.

Na vota maritàtusi, accuminciò a scrìviri canzuni amurusi. Dopu la morti di so mugghieri si fici parrinu e dedicò l’ùltimi anni di la so vita a traslatari in sicilianu, in ottava rima, l’Eneidi di Virgiliu, àutra òpira mpurtanti di la so produzioni letteraria in lingua siciliana, chi pubblicò in tri volumi.





Murìu a Palermu, lu 3 d’aprili di lu 1663. Lu vulemu rigurdari cu li primi dui strofi di la so Eneidi:

Iu, chi un tempu tuccai d’autu pasturi

l’umili canna, e da li silvi sciutu

cantai comu a l’industria, a li suduri

dessi lu fidu campu ampiu tributu;

anzi a la vogghia d’avidu culturi

havissi prontu e fertili obedutu,

sullivand’hora chiù lu stili e l’arti

vegnu a li casi orribili di Marti.





L’armi cantu e l’eroi chi di l’auteri

ripi di Troia primu ausau l’antinni,

profugu versu Italia, e a li riveri

lavinii, spintu di lu fatu, vinni;

Multi strazij patia, multi aspri e feri

burraschi in terra e in mari impii sustinni,

cuntrariatu nell’etereu Regnu

di l’iratu di Giunu anticu sdegnu.

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