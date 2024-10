Sensibilizzare le nuove generazioni all’impegno civico ed alla solidarietà, coinvolgendo attivamente sia i giovani che i volontari locali, è stata la mission sottesa alla terza edizione coordinata dal Centro di Servizio per il volontariato etneo del “Volontalk-I villaggi del dono”, nell’ambito della Giornata nazionale del Dono.

L’ I.i.s “Leonardo” di Giarre è stato scelta dall’ organizzazione insieme ad altre tre scuole siciliane, delle città di Noto, Ragusa e Nicosia, per ospitare l’iniziativa del Dono day, che ha coinvolto, presso il liceo Leonardo, le associazioni di volontariato e di protezione civile del territorio: ovvero la Croce rossa italiana comitato ionico etneo, l’Avis intercomunale di Giarre e Riposto, la Uisp, le associazioni “Il sorriso di Riccardo”, il “Parco oasi degli Angeli”, “Gli ambasciatori in cielo”, “Sorridendo insieme”. Ad accogliere i volontari e gli organizzatori la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, da sempre molto sensibile ed attenta alle iniziative solidali e di volontariato. Gli studenti delle classi terze e quarte del liceo giarrese e dell’ istituto Mazzei, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con volontari esperti e raccontare le loro esperienze di dono e di riflettere insieme sul ruolo che ognuno può avere nel contribuire al bene comune ed hanno avuto modo, inoltre, di conoscere le tante attività su cui ruota l’impegno dei volontari ed ascoltare le loro testimonianze di impegno e cultura del dono che spaziano dal volontariato ambientale alla protezione civile, dalla donazione di sangue, organi e tessuti fino al servizio civile.

L’ evento nasce per diffondere la cultura della solidarietà, creando momenti di incontro tra cittadini, scuole e associazioni per valorizzare l’importanza del dare senza aspettarsi nulla in cambio. Dall’iniziativa sono stati coinvolti ben 2500 studenti, 200 volontari, 50 enti del terzo settore su 4 province: Catania, Siracusa,Ragusa ed Enna. La Giornata del Dono in Italia, istituita nel 2015 e che si celebra il 4 ottobre, è una ricorrenza dedicata a promuovere il valore del dono in tutte le sue forme, dal volontariato al dono materiale.

Nella seconda parte della giornata le scuole partecipanti all’ iniziativa, sono state collegate, ciascuna dalle proprie aule di rappresentanza, per condividere esperienze e riflessioni sul valore della cultura del dono, sull’importanza del volontariato nei territori e per condividere i percorsi intrapresi; grazie un “Volontalk, il talk show del volontariato”, andato in onda su Sestarete, nello spazio di approfondimento “Dentro la citta”, attraverso un video collegamento.

“Il 4 ottobre- nasce per spiegare come un gesto semplice ma concreto come il dono, possa fare la differenza -ha dichiarato la preside D’ Anna- dal 2015 questo dono day ha una legge nazionale che ne sancisce il suo valore. E’ un nostro mantra quello di abituare i ragazzi al dono, donare il proprio tempo, sensibilizzarli al rispetto degli altri ed aiutare le persone che versano in difficoltà. Grazie alla presenza delle associazioni di volontariato e di protezione civile oggi a scuola, ho avuto modo di rafforzare alcune intese, ad esempio con l’Avis, per sensibilizzare i nostri studenti delle classi quinte, alla donazione del sangue. Grazie alla presenza di tutti questi volontari, oggi riusciremo a permeare nei nostri ragazzi l’idea che aiutare si può, aiutare si deve e chiedo ai miei studenti di accrescere ulteriormente la loro sensibilità nei confronti degli altri”.

L’ organizzatrice del Dono Day a Giarre, Melania Manduca si è detta entusiasta del successo dell’iniziativa. “La mission di questa manifestazione -ha dichiarato la Manduca- è quella di sensibilizzare quanto più la comunità scolastica presso l’istituto giarrese del “Leonardo”, al tema del dono. Ringrazio le associazioni intervenute oggi per spiegare ai giovani studenti il concetto di dono e quali gli obiettivi di ogni singola associazione nel territorio ionico. Oggi siamo presenti- ha aggiunto- per fare formazione ed informazione”.

Salvatore Raffa, presidente del CSVE, ha sottolineato, nel corso del suo video intervento, di essere soddisfatto del lavoro svolto in rete che ha coinvolto per il Dono day, ben 4 province isolane, con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e della solidarietà tra le giovani generazioni. “Oggi -ha concluso- siamo entrati nelle comunità scolastiche, per avvicinare i giovani al concetto del dono, della solidarietà e del volontariato”.

