Domenica 26 Maggio a partire dalle ore 9.30 in Corso Martiri della Libertà si terrà la manifestazione dal titolo “Libertà in Corso” organizzata dall’Associazione “La Prima” con il patrocinio del Comune di Catania.

Il Presidente dell’Associazione “La Prima” Dott. Paolo Fasanaro in sinergia con l’Assessore alle Politiche Giovanili Avv. Viviana Lombardo attraverso una collaborazione attiva hanno dimostrato quanto l’Amministrazione Trantino sia attenta e pronta ad accogliere iniziative e proposte di attivisti e residenti che quotidianamente vivono le esigenze del proprio territorio.

La manifestazione, infatti, sarà uno straordinario momento di aggregazione, dedicato all’arte ed allo sport. Durante la giornata si svolgerà un contest di arte estemporanea che prevede la creazione di un disegno o di un’opera pittorica realizzati dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania e dell’Istituto Artistico Emilio Greco. Successivamente una Commissione giudicatrice attribuirà ad ogni opera un punteggio e gli artisti che otterranno il risultato migliore riceveranno un ingresso gratuito al museo civico Castello Ursino, messo a disposizione dalla Direzione Cultura del Comune di Catania.

Contemporaneamente al contest artistico si svolgerà presso il campetto da basket comunale di Corso Martiri della Libertà un torneo che vedrà coinvolte squadre composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori. La squadra vincitrice del torneo riceverà un premio offerto dallo sponsor Zaccà Sport. Per iscrivere la propria squadra al torneo di basket occorrerà inviare una email a laprima.circoscrizione@gmail.com entro e non oltre giorno 22 Maggio, indicando: nome della squadra; nome, cognome e data di nascita dei componenti; indicazione del capitano/referente e recapito telefonico. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento del contest artistico ed il regolamento del torneo di basket è possibile scrivere all’email sopra indicata oppure attraverso i profili social dell’Associazione “La Prima”.

Questo mercoledì alle ore 11.45 l’evento sarà presentato alla cittadinanza presso la sede del I Municipio di Via Zurria alla presenza del Presidente e dei Consiglieri di quartiere.



Luogo: Campo da basket comunale, Corso Martiri della Libertà, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.