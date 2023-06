Dario Flaccovio

“Una Marina di Libri”

Gli appuntamenti sabato 10 giugno

“Un aedo in poltrona”

Letture con Salvo Piparo

Presentazione del nuovo romanzo di Elisa Chiovaro

“Oltre l’anguria”

La Dario Flaccovio Editore partecipa alla quattordicesima edizione del festival dell’editoria indipendente “Una Marina di Libri”, in programma dall’8 al 11 giugno a Villa Filippina. Due gli appuntamenti con gli autori organizzati in programma nella giornata di sabato. Novità l’iniziativa “Un aedo in poltrona” con Salvo Piparo.

Sabato 10, alle ore 19, allo spazio Monsù, Elisa Chiovaro presenta il suo nuovo romanzo “Oltre l’anguria”: storia di un matrimonio nel paese immaginario di Roccapetilia tra pettegolezzi ed equivoci. Intervengono Giovanna Cossu, Alessandra De Caro ed Enzo Novara.

Novità di questa edizione è l’iniziativa “Un aedo in poltrona”, letture e cunti a cura di Salvo Piparo per riportare all’attenzione dei lettori l’importanza della letteratura orale. Piparo, già autore Flaccovio di “Lo Scordabolario”, animerà il palco del Teatro Coop di Villa Filippina con letture fra le più disparate, ma tutte legate dal filo conduttore della sicilianità, ritrovata anche attraverso le parole. Appuntamento sabato 10, alle 19.30, al Teatro Coop.

La casa editrice sarà presente lungo tutte le giornate del festival con tutte le sue novità editoriali allo stand 12 della fiera.

