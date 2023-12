I Bellamorèa hanno donato uno strumento musicale ai giovani ospiti di Villa Fazio, polo Educativo di Librino. In seguito, il workshop di alcuni strumenti musicali della tradizione popolare musicale del Mediterraneo. Nei giorni scorsi presso il polo educativo “Villa Fazio”, si è svolto il Workshop musicale, curato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, duo pop World Music e promosso dal Consorzio Sol.Co. Il laboratorio musicale ha introdotto le primissime basi legate all’utilizzo delle percussioni, della batteria, della chitarra, della zampogna, della fisarmonica e della tammorra ai minori che non hanno la possibilità socio-economica di godere di lezioni di musica. Attraverso il workshop dei Bellamorèa, i bambini e i ragazzi del quartiere di Librino hanno avuto la possibilità di imparare i primi rudimenti dello studio di tali strumenti della tradizione popolare musicale del Mediterraneo.

“Descriverei solo con una parola l’evento di oggi: emozione – ha detto chiara Angelica, Coordinatrice di villa Fazio – è emozionante vedere gli occhi che brillavano dei bambini alla vista degli strumenti musicali, è emozionante vedere i bambini che non sapevano di avere delle potenzialità nascoste protagonisti di una storia musicale che abbiamo scritto insieme grazie ai Bellamorèa, che hanno dato questa opportunità ai nostri bimbi e per il dono della batteria, che diventerà uno strumento imprescindibile della nostra squadra. Conclude – i bambini sono carichi e pronti a cimentarsi allo studio di questo nuovo strumento”. “Una giornata che difficilmente l’associazione “C’era una volta librino” e il consorzio “Sol.Co” dimenticherà – ha detto Massimo Nicotra, – Pedagogista e responsabile delle attività ludico sportive del Polo Educativo di Villa Fazio – come anche i bambini e bambine che erano presenti al workshop organizzato dai Bellamorèa. Una esperienza unica – continua – che non potevamo immaginare si potesse andare a concludere con un regalo da parte dei bellamorèa, che hanno donato a Villa Fazio una bellissima batteria e che già da stamattina i bambini hanno già imparato a utilizzare e qualche piccolo talento già si è visto. La giornata resterà davvero un punto importante nella crescita di questa associazione e, soprattutto, nella crescita dei bambini che oggi sono stati felici ed entusiasti”.

“Siamo felici di aver preso parte a questa lodevole iniziativa che ci ha permesso di conoscere una realtà nella quale si respira aria di educazione, formazione e umanità – hanno detto i Bellamorèa – la musica è donazione di sorrisi e di emozioni, un prezioso linguaggio universale fatto anche di solidarietà ed educazione alla legalità – concludono – auguriamo ai giovani di Librino, ospiti di Villa Fazio, di percuotere l’anima e il cuore attraverso questo strumento a percussione, la batteria, e con tutto il nostro affetto una buona vita”.

Luogo: Villa Fazio, Polo Educativo di Librino, via sisinna, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.