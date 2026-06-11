“La voce della memoria” è il titolo dello spettacolo di fine anno scolastico, portato in scena dagli studenti del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Floridia, in una gremita piazza del Popolo. Il progetto dello spettacolo teatrale è nato grazie ai fondi Pnrr, dedicati all’ampliamento dell’offerta formativa e all’inclusione attraverso il teatro e la particolarità, nonché il grande valore aggiunto dell’opera, risiedono nella sua genesi: il testo originale è stato infatti scritto dagli studenti che hanno lavorato con creatività e passione sotto la direzione della bravissima attrice e regista Rita Abela, la quale ha saputo tirare fuori il meglio da ogni singolo ragazzo, guidando e coordinando il lavoro sia durante la fase di scrittura creativa sia per l’allestimento dello spettacolo.





Il pretesto che dà vita al racconto è un episodio avvenuto durante una gita scolastica in cui il gruppo di compagni aveva stretto un patto speciale: svegliarsi a turno al mattino per chiamare gli altri. Quando l’alunno di turno manca la sveglia, l’intero gruppo accumula un forte ritardo. Davanti a questa mancanza, la dirigente scolastica sceglie di non infliggere una punizione tradizionale, ma ordina ai ragazzi di svuotare un vecchio ripostiglio della scuola. Ed è proprio qui che la storia subisce una svolta cruciale: dal disordine del ripostiglio emerge un vecchio telefono a rotella che, all’improvviso, si mette a parlare: è la voce della memoria che li mette in guardia perché “l’umanità non è mai stata più in pericolo di così”.





La misteriosa voce affida così agli studenti un compito altissimo e urgente: migliorare un mondo moderno afflitto da guerre, distruzione ambientale e profonde crisi sociali. Rispondendo a quella chiamata dal passato, i ragazzi si trovano dunque a fare i conti con la memoria storica e, dopo un momento iniziale di smarrimento e comprensibile paura di fronte a una responsabilità così grande, vengono rassicurati: la chiave per cambiare il futuro risiede anche nella capacità di attingere ai ricordi, curando le relazioni umane e custodendone le emozioni più pure per generare un cambiamento reale. Lo spettacolo mette brillantemente in evidenza il forte contrasto generazionale: oggi i giovani sono iper-tecnologici ma spesso isolati dietro agli schermi, sono “la generazione con più connessioni e meno contatti”.





Tema fondamentale e filo conduttore dell’intero progetto è stata l’inclusione, intesa come valorizzazione di ogni singolo studente all’interno del gruppo. A testimoniare la centralità di questo valore è stata preziosa la presenza della docente Oriana Bordonaro. Il successo della serata è stato il frutto di una grande sinergia di squadra. Fondamentale il ruolo della docente Annamaria Brancato, che ha coordinato il progetto in veste di tutor, e della docente Daniela Giarratana, che ha curato le dinamiche coreografie dei ragazzi. La complessa macchina organizzativa è stata resa possibile grazie alla forte determinazione della dirigente scolastica, professoressa Rita Spada, e al prezioso supporto finanziario e logistico del Dsga Gallo.





Il pubblico, composto da famiglie, docenti e tantissimi cittadini, ha seguito la manifestazione con visibile commozione ed entusiasmo, tributando lunghi applausi e una standing ovation finale alla toccante morale dello spettacolo che è diventato, così, una preziosa occasione di partecipazione collettiva e condivisione emotiva, volta anche ad accrescere il senso di comunità all’interno del territorio. Con “La voce della memoria”, il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” si conferma un punto di riferimento culturale essenziale per la comunità di Floridia, capace di sfruttare al meglio le risorse del Pnrr per stimolare nei propri studenti non solo il rigore scientifico, ma anche una profonda sensibilità artistica, la capacità di scrittura creativa e un forte senso di cittadinanza attiva.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.