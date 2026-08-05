Mancano ancora oltre due mesi allo start, ma la XIII LifeStar Palermo International Half Marathon sta, già, facendo registrare numeri record. Sono 1.306 gli atleti iscritti, con un incremento del 51% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che conferma la costante crescita della manifestazione e il suo consolidato ruolo nel panorama internazionale della corsa su strada.

A rendere ancora più significativo questo risultato è, soprattutto, la provenienza dei partecipanti. Ben 854 iscritti, pari a circa il 65% del totale, arriveranno dall’estero in rappresentanza di 40 Paesi del mondo. I gruppi più numerosi sono quelli provenienti da Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna, a conferma del forte richiamo che la gara palermitana esercita ormai sui principali mercati europei del turismo sportivo.





Completano il quadro 251 atleti provenienti da altre regioni italiane e 201 siciliani, numeri che testimoniano la capacità della manifestazione di attrarre migliaia di presenze e di generare importanti ricadute economiche per la città, con benefici diretti per il comparto alberghiero, la ristorazione, i trasporti e le attività commerciali.

L’edizione 2026 rappresenterà un momento storico per la Palermo International Half Marathon. La gara del 18 ottobre sarà, infatti, la tappa conclusiva del primo Running Europe Tour, il nuovo circuito internazionale che quest’anno ha fatto tappa a Malta con LifeStar Malta Marathon, in Grecia con la Kallithea Run di Atene, nel Lazio con la Corriamo verso Montecassino e il prossimo 3 ottobre in Polonia con la Biegnij Warszawo, prima del gran finale nel capoluogo siciliano dove saranno assegnati anche i riconoscimenti finali del circuito continentale.





Il programma di quest’anno si arricchisce, inoltre, di due importanti novità. Accanto ai tradizionali traguardi della mezza maratona e della 10 Km, debutta la 5 Km, pensata per coinvolgere un numero ancora più ampio di appassionati, principianti e runner occasionali.

Sabato 17 ottobre, vigilia della gara, spazio invece alla Mamma Run, organizzata in collaborazione con ACSI Palermo, una manifestazione dedicata alle famiglie e alle mamme, nata per promuovere l’attività fisica, i corretti stili di vita e il valore educativo dello sport come momento di condivisione e benessere.





“I numeri di questa edizione parlano da soli – sottolinea Nando Sorbello, organizzatore della manifestazione – la Palermo International Half Marathon è ormai molto più di una gara: è un grande evento internazionale capace di promuovere Palermo nel mondo e di richiamare migliaia di persone da decine di Paesi. Ogni iscrizione rappresenta un atleta che sceglie la nostra città, ma anche familiari e accompagnatori che soggiornano, visitano il territorio e contribuiscono concretamente all’economia locale. È la dimostrazione di quanto il turismo sportivo possa rappresentare un’opportunità di sviluppo e di promozione per Palermo e per l’intera Sicilia”.

Le iscrizioni continuano, intanto, a ritmo sostenuto. Fino al prossimo 31 agosto resterà in vigore la tariffa agevolata, un’opportunità che gli organizzatori invitano a cogliere prima del successivo aumento della quota di partecipazione a partire dall’1 settembre.

“L’obiettivo – conclude Sorbello – è di superare ogni precedente record di partecipazione, confermando la Palermo International Half Marathon tra le principali manifestazioni internazionali di corsa su strada del Mediterraneo e uno dei più efficaci strumenti di promozione turistica della città e dell’isola”.

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