L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’ ha accolto in questi giorni tre delegazioni di studenti europei provenienti dal Lussemburgo (Schengen Lyzeum), dalle Isole Azzorre in Portogallo (Escola Secundaria Jeronimo Emiliano de Andrade) e dalla Spagna (Ontinyent di Valenza), nell’ambito del progetto internazionale ‘Agir pour le Bien Être à l’école’ (Agire per il benessere a scuola), coordinato dalla docente Giuseppa Valastro.





L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli indirizzi del ‘Pantano’ di Riposto, il Liceo scientifico ‘Amari’ di Linguaglossa e l’Istituto ‘Rizzo’ di Riposto, offrendo agli studenti un’importante occasione di confronto e crescita sul tema centrale del benessere degli alunni a scuola, inteso come dimensione educativa, relazionale ed emotiva.

Durante la settimana, gli studenti hanno partecipato in particolar modo a due laboratori tematici. Il primo, di carattere musicale, ha portato alla creazione di una canzone dedicata al benessere, interpretata in più lingue. L’arrangiamento musicale è stato realizzato da uno studente dell’indirizzo musicale dell’Istituto Amari di Giarre, in un significativo esempio di collaborazione e valorizzazione delle competenze. Il secondo laboratorio è stato invece dedicato all’arte, con la realizzazione di quadri utilizzando sale, argilla e pittura, sempre ispirati al tema del benessere. Le opere prodotte verranno esposte nei locali scolastici.





Accanto alle attività didattiche e laboratoriali, gli studenti stranieri sono stati accompagnati alla scoperta del territorio, con visite a Riposto, Taormina e sull’Etna, vivendo un’esperienza di scambio culturale profonda e autentica. Un elemento centrale del progetto è l’ospitalità in famiglia: gli studenti europei sono accolti dalle famiglie degli alunni dell’Istituto, che a loro volta saranno ospitati nei Paesi partner, rafforzando così lo spirito di accoglienza e cittadinanza europea. “Questo progetto rappresenta pienamente la nostra idea di scuola – dichiara la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi – una scuola aperta all’Europa, capace di educare al benessere, al rispetto reciproco e al dialogo tra culture. Attraverso la musica, l’arte e la condivisione quotidiana, i nostri studenti sperimentano valori fondamentali come l’inclusione, la cooperazione e la pace, che sono alla base di una comunità educativa sana e consapevole”.

Un’esperienza che conferma l’impegno dell’IIS ‘Amari Rizzo Pantano’ nel promuovere una formazione integrale degli studenti, attenta non solo alle competenze, ma anche alla dimensione umana e relazionale dell’apprendimento.

