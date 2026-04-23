CATANIA – Si è conclusa presso il polo fieristico Sicilia Fiera la fase nazionale delle competizioni nazionali di robotica “RoboCup Junior Academy 2026”, svoltasi dal 15 al 18 aprile, che ha visto coinvolti 860 studenti di 11 regioni.

Durante l’evento l’IIS “Fermi-Guttuso” di Giarre si è distinto per la competenza tecnologica garantendosi l’accesso alle più prestigiose arene internazionali.

L’istituto giarrese ha schierato cinque team conquistando ben quattro podi. Il risultato è una conferma della validità dei percorsi formativi legati alle discipline STEM adottati dalla scuola.

I team si sono qualificati ai Campionati Mondiali in diverse categorie.

Primo Posto nella categoria Rescue Simulation il team Black Radiators composto da Cristian Pennino (5B), Marco Marino (5A), Paolo Michael Puglisi (3D) e Gabriele Arcidiacono (3D).

Secondo Posto nella categoria Rescue Maze il team Tachyons composto da sono Ettore Fins (2E), Gabriel Grasso (2E), Francesco Sciuto (5C) e Angelo Caruso (4C).

Due terzi posti per la qualificazione ai campionati Europei

Nella categoria Rescue Maze il team MezaMaze – Marika Costanzo Zammataro (5E), Manuel Di Pino (4C), Enrico Maria Di Paola (5C) e Paolo Parisi (4C) – e nella categoria OnStage Advance il team Arg group (formato da studenti della classe 4C: Angelo Mangano, Rosario Cardillo, Suami Cultraro, Lorenzo Bonaccorso e Federico Sorbello).

Nota di merito per la resilienza e competenza tecnica nella gestione delle criticità agli Yellow Radiators (Francesco Grasso, Matteo Vecchio, Martina Lo Giudice e Fabrizio Petralia), già campioni regionali nella categoria Rescue Line.

Il successo è il frutto di un coordinamento didattico che ha visto impegnati i docenti mentor Giuseppe Zappulla, Mario Bellerino e Nunzia Cusimano, supportati dalla visione strategica del Dirigente Scolastico, dott. Gaetano Ginardi.

Le prossime sfide vedranno gli studenti di Giarre impegnati su due fronti: i Campionati Mondiali a Incheon, in Corea del Sud, e i Campionati Europei a Vienna, in Austria.

Per il “Fermi-Guttuso” l’obiettivo ora è una solida affermazione globale per portare l’innovazione tecnologica siciliana al centro della scena internazionale.

Luogo: IIS Fermi-Guttuso , Via Maccarrone , 4, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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