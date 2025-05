Lunedì 19 maggio, alle ore 16.00, al Salone del Libro di Torino, nel padiglione della Regione Sicilia, verrà riproposto al pubblico Lilibeo e il Mare. Il Museo Archeologico Regionale di Marsala (a cura di E. Caruso, M.G. Griffo, Palermo, Regione siciliana Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2024).

Il corposo volume, recentemente edito dal Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, come dichiara in premessa l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato “arricchisce in modo significativo la serie di pubblicazioni dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ai fini di una migliore conoscenza e divulgazione del patrimonio della nostra Sicilia”.

A presentare il libro saranno gli stessi curatori e co-autori, Enrico Caruso, già direttore del Parco, e Maria Grazia Griffo, archeologa dello stesso Istituto, mettendo in luce gli elementi di novità emersi dallo studio e dai contributi dei numerosi autori.

Si tratta, infatti, di un’opera ‘corale’ di oltre trenta studiosi – ricercatori, docenti universitari e archeologi dell’amministrazione regionale – che raccontano, coerentemente ai percorsi museali, rinnovati in toto nel 2017 con progetto dell’allora direttore Enrico Caruso, tutti i materiali ‘dalla terra e dal mare’, compresi quelli provenienti dall’abitato, in parte già esposti. Rilevante il contributo di Antonella Mandruzzato e Filippo Pisciotta, componenti del comitato di redazione, che hanno curato, rispettivamente, la redazione bibliografica, i disegni e la composizione delle tavole.

Ciascuna sezione del testo viene introdotta da un saggio sui contesti, che illustra le fasi di vita di Lilibeo-Marsala.

“Siamo lieti di presentare anche nella prestigiosa sede del Salone del Libro di Torino – afferma la direttrice del Parco Anna Occhipinti – questo libro che, oltre ad essere un catalogo completo delle opere studiate ed esposte, offre un quadro esaustivo sulla città antica e medievale. Un’occasione preziosa per scoprire il ricco patrimonio archeologico di Lilibeo, crocevia di civiltà nel Mediterraneo. L’importante evento offrirà la possibilità di far conoscere a un pubblico più vasto la produzione culturale del Parco di Lilibeo, sperando di attrarre altresì visitatori e studiosi”.

Per il programma completo delle iniziative promosse dalla Regione siciliana:

https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/Appuntamenti_Reg_Sic_SalTo25.pdf

https://www.salonelibro.it/programma-eventi/enrico_caruso_e_maria_grazia_griffo/17928





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.