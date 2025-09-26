La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Messina e il Lions Club Messina Cristo Re – Distretto 108 Yb – hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere iniziative comuni nel campo della prevenzione oncologica, della sensibilizzazione e dell’educazione alla salute.

L’accordo sancisce l’avvio di una collaborazione stabile, che prevede attività di informazione rivolte alla cittadinanza, screening gratuiti, campagne di prevenzione, incontri con specialisti e momenti di formazione per le scuole e la comunità.





La Presidente della LILT Messina, dott.ssa Cristina Cannistrà ha sottolineato come “la prevenzione primaria e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali nella lotta ai tumori. Grazie a questa sinergia con il Lions Club Messina Cristo Re, potremo raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, portando avanti la nostra missione di tutela della salute.”

Sulla stessa linea il Presidente del Lions Club Messina Cristo Re dott, Salvatore Grasso, ha dichiarato: “Il nostro impegno nel sociale si rafforza attraverso collaborazioni concrete come questa. Insieme alla LILT potremo dare vita a progetti utili alla collettività, con un’attenzione particolare alla cultura della prevenzione e del benessere.”

Il protocollo rappresenta dunque un passo significativo per creare una rete di solidarietà e responsabilità condivisa, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita e diffondere buone pratiche di salute sul territorio messinese.

