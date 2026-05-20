Si è svolta a Roma, presso la Camera dei deputati, sala del refettorio palazzo San Macuto, la cerimonia di consegna del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2026, giunto alla sua XXVI edizione. Tra i protagonisti dell’evento, Carmelo Stivala è stato insignito del prestigioso riconoscimento nella sezione Imprenditoria, per l’eccellenza dimostrata nel suo percorso professionale e umano. Il premio rappresenta un tributo a una carriera costruita con determinazione, innovazione e attenzione alle persone, che ha visto Stivala distinguersi nel settore della sicurezza, dell’impiantistica sportiva (l’Etna Padel ha di recente ospitato il campionato nazionale dei magistrati) e della vigilanza armata. Fondatore e guida di un gruppo imprenditoriale in costante crescita, ha saputo creare un modello di impresa capace di generare sviluppo economico, occupazione qualificata e valore sociale per il territorio.





Nel corso della sua attività, Carmelo Stivala ha dimostrato una straordinaria capacità di anticipare le esigenze del mercato, investendo in tecnologie avanzate, formazione del personale e sostenibilità operativa. La sua visione imprenditoriale ha contribuito a rafforzare il legame tra impresa e comunità, promuovendo iniziative di responsabilità sociale e sostenendo progetti legati al mondo dello sport e della sicurezza urbana.





Il Premio Cartagine, istituito per valorizzare figure che incarnano i valori di eccellenza, etica e impegno civile, rappresenta oggi uno dei più autorevoli riconoscimenti culturali internazionali. Nel corso delle sue edizioni, ha annoverato tra i suoi prestigiosi vincitori personalità di rilievo come Rita Levi-Montalcini, Francesco Alberoni, Carlo Rubbia, Gianni Letta, Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Margherita Hack, Andrea Bocelli, Giulio Andreotti, Ennio Morricone, Vittorio Sgarbi, Lino Banfi e Franco Zeffirelli. Un albo d’oro che testimonia il valore e il prestigio di un riconoscimento capace di unire mondi diversi sotto il segno dell’eccellenza e dell’impegno.

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