A Carini si rafforza il quadro politico in vista delle amministrative con un ingresso che ha anche un forte valore simbolico nella lotta alla criminalità organizzata.

Oggi, infatti, è stata ufficializzata l’adesione dell’imprenditore Salvatore Testaverde al partito Sud Chiama Nord. L’incontro si è svolto proprio a Carini, nel contesto della campagna elettorale per le elezioni amministrative, dove il movimento sostiene il candidato sindaco di Carini, Gallina, per Sud Chiama Nord.





Alla riunione erano presenti i vertici del partito: il segretario Danilo Lo Giudice, il sindaco di Giardinello Antonio De Luca, componente della segreteria nazionale del partito, e il consigliere comunale di Alimena Gino Macaddino, vice coordinatore di Sud Chiama Nord.

L’ingresso di Testaverde rappresenta un segnale politico forte: la sua storia personale, legata alla denuncia del racket e alla collaborazione con la giustizia, viene interpretata dal partito come una conferma concreta dell’impegno contro mafia e corruzione. Sud Chiama Nord crede fortemente nel suo percorso e nel valore della sua testimonianza, ritenendolo una figura credibile e determinata per rafforzare l’azione politica sul territorio.





Per Sud Chiama Nord, Testaverde diventa ora un punto di riferimento nell’area di Palermo. La sua presenza viene vista come un elemento capace di consolidare ulteriormente la credibilità del movimento nel capoluogo siciliano, con l’obiettivo dichiarato di radicare il partito anche in città grazie a una linea politica incentrata su legalità, impegno civico e contrasto alle infiltrazioni mafiose.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.