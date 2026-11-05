DOMENICA 8 NOVEMBRE ALLE 11,25 SU RAI 3

A Siviglia, una delle città più calde d’Europa, si contrastano le alte temperature estive con un sistema tecnologico disegnato sull’ingegneria dei Qanat persiani. La puntata parte da qui. Dal sottosuolo della Spagna

Ci trasferiamo poi sul Nilo. Qui dal 1600 sono stati trovati i ritratti funerari del Fayoum. Di epoca ellenistica, finirono in musei di tutto il mondo. La collezione più grande al Cairo. Ora la gran parte sono esposti in una mostra a Roma

Dalla pesca in nord Europa a piatto della tradizione di Messina. Lo stoccafisso si candida ora a un riconoscimento Unesco. Tra i presidi Slow Food in Sicilia anche la tecnica di pesca delle acciughe, i suini neri e le nocciole dei Nebrodi. E poi la manna.

Infine, in Grecia, al porto del Pireo, ad Atene. Lo snodo passeggeri più importante d’Europa ed un approdo commerciale da sei milioni di container

Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi Grafica ed edizione di Emanuele Guida.





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