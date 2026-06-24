Prosegue con determinazione l’azione strategica del GAL Valle del Belìce volta a tracciare i confini della cittadinanza digitale e dello sviluppo smart nei territori rurali. Nell’ambito del fortunato progetto di facilitazione “Dritto al Punto” che da quasi un anno svolge attività itineranti nei comuni della Valle, si terrà un nuovo e atteso appuntamento dal titolo “Innovazione Tecnologica e Intelligenza Artificiale: un incontro per capire il futuro digitale”. L’evento, patrocinato dal comune di Sambuca di Sicilia, è fissato per il prossimo 25 giugno alle ore 18:00, nella prestigiosa cornice storica di Palazzo Panitteri. Il 26 giugno Dritto al Punto farà tappa a Salemi mentre l’intero progetto si chiuderà con l’evento conclusivo in programma il 30 giugno a Partanna.





L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma “Digitale in Movimento per Comunità di Confine”, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale.

L’obiettivo dell’incontro è offrire a cittadini, professionisti, giovani e imprese un’opportunità concreta per approfondire le applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nell’ottimizzazione dei servizi pubblici, analizzando gli strumenti d’avanguardia e i cambiamenti in atto.





Grazie alla consolidata autorevolezza istituzionale del GAL Valle del Belìce, guidato dal Presidente Salvatore Sutera e dal direttore Alessandro La Grassa, il progetto “Dritto al Punto” si distingue come modello d’eccellenza a livello regionale grazie a un approccio didattico innovativo, centrato sulla formazione di prossimità e su metodologie pratiche. L’ente dimostra ancora una volta la capacità di non limitarsi a una formazione digitale di base, ma di saper traghettare il territorio verso le sfide più complesse della modernità, promuovendo una consapevolezza digitale che arricchisce il tessuto sociale ed economico dei borghi con un’attenzione specifica alle esigenze dei comuni rurali e delle fasce di popolazione più esposte al rischio di isolamento tecnologico: over 16, giovani, famiglie immigrate, anziani e soggetti in condizioni di svantaggio.





Nell’evento del 25 giugno, i partecipanti avranno l’occasione di esplorare scenari futuri e soluzioni pratiche. Al termine del dibattito, Palazzo Panitteri ospiterà un momento conviviale con rinfresco, pensato per favorire il networking, il dialogo e lo scambio di idee tra la comunità e i relatori. L’incontro di Sambuca di Sicilia e quello successivo di Salemi costituiscono due tappe chiave che condurranno all’evento conclusivo del progetto, in programma il prossimo 30 giugno a Partanna.

La partecipazione è aperta a tutti: per registrarsi è possibile utilizzare il sito ufficiale www.belicefacile.it o il QR code della locandina.

Info su www.galvalledelbelice.it

Luogo: Palazzo Panitteri, SAMBUCA DI SICILIA, AGRIGENTO, SICILIA

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