Si svolgerà martedì 15 settembre, dalle ore 11.30, presso il Liceo Linguistico Statale ‘Ninni Cassarà’ di Palermo (via Don Orione, 44), l’evento moltiplicatore del progetto Erasmus + “Emotional Intelligence – approach on teaching methods” che, dopo quasi due anni, sta per giungere alla sua conclusione. Partner italiano del progetto è stata l’Università degli Studi di Palermo. Il progetto si è concentrato sulla formazione degli insegnanti e si è avvalso di apprendimento esperienziale, pratiche riflessive e un diario meta-emotivo per migliorare l’intelligenza emotiva in classe. Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva negli insegnanti è fondamentale per promuovere ambienti educativi sani, sostenere il benessere del personale docente e costruire una pratica pedagogica più consapevole, empatica ed efficace.





Emotional Intelligence approach on teaching methods (2024-1-ES01-KA220-SCH-000253249) è un progetto biennale (2024-2026) co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del bando “Partenariati di cooperazione nel settore dell’educazione scolastica”, che coinvolge UNIPA insieme ad altri 4 paesi europei: Spagna (AIIJ), Finlandia (LUKIO), Portogallo(AEGE) e Romania (LTER). Il programma dell’evento in presenza, prevede la presentazione del progetto Erasmus +, le azioni chiave e gli obiettivi, la presentazione del lavoro svolto nello specifico, i risultati ottenuti durante le varie fasi e quelli finali e la presentazione dei partner coinvolti. Inoltre, verrà raccontata l’esperienza degli insegnanti che hanno aderito e che hanno incontrato all’estero gli altri partner e la loro formazione e la creazione dei nuovi strumenti di supporto all’insegnamento, attraverso l’educazione emotiva. L’incontro sarà anche e soprattutto l’occasione per presentare una nuova ‘Guida Metodologica’ gratuita, come indirizzo per gli tutti insegnanti della scuola secondaria.

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