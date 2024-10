Inizio d’anno scolastico all’insegna della promozione della cittadinanza europea, dell’amicizia e della pace per l’Istituto Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice. A partire da domani e fino al 17 ottobre, infatti, in occasione degli Erasmus days, l’Istituto apre le porte ai giovani delle scuole medie del territorio con una caccia al tesoro alla scoperta dell’Europa e delle diverse culture dei Paesi europei.

Previsti momenti di orienteering, giochi, indovinelli e rompicapo che vedranno protagoniste cinque squadre per volta con la partecipazione “straordinaria” delle delegazioni studentesche straniere ospiti dell’Istituto: una squadra cipriota e due francesi provenienti dalla Bretagna e dalla Normandia che attualmente frequentano le lezioni a Erice grazie al programma Long Term mobility Erasmus.

Tre giornate per condividere storie di amicizia, esperienze linguistiche e varie attività. Intanto sono numerosi i progetti di mobilità cui hanno partecipato gli studenti del “Florio”: si sono appena conclusi i percorsi in Francia, a Bordeaux, e in Spagna, a Salamanca, volti all’acquisizione delle competenze trasversali, cui hanno partecipato circa 30 studenti, ai quali è stata proposta una full immersion linguistica alla scoperta delle tradizioni e della cultura, anche enogastronomica e turistica dei due Paesi.

E sono due le studentesse della scuola diretta dalla preside Pina Mandina, Margherita e Alessandra, a frequentare attualmente il Licée Auger di Nizza, mentre Laura e Emilia si trovano presso la Escola Beira Aguieira di Penacova nei pressi di Coimbra (Portogallo). Tante le novità e le opportunità che si prospettano per gli studenti che hanno voglia di conoscere l’Europa e di avere uno sguardo aperto al mondo.

E’ stato avviato anche, nell’ottica dell’internazionalizzazione del curriculo, il programma Fulbright promosso dall’Ambasciata americana, che consente all’Istituto di accogliere per un intero anno scolastico una conversatrice di lingua inglese, Victoria, che supporterà gli studenti nell’acquisizione delle competenze linguistiche.

Nell’ambito di questa iniziativa, la scuola, il 17 ottobre, sarà ospite alla cerimonia di presentazione dell’American Corner di Palermo – il programma degli Stati Uniti per la promozione della cultura americana contemporanea che prevede rassegne di cinema, presentazioni di libri, partecipazione di artisti americani, micro festival sul panorama americano contemporaneo per il ponte tra Stati Uniti e l’Italia volto a promuovere la cultura della legalità – alla presenza di S.E. l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell e delle autorità nazionali e del territorio.

“L’Istituto ha recepito le linee guida ministeriali appena diramate sulla internazionalizzazione dei percorsi scolastici per gli istituti professionali e tecnici – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – anche se in realtà da anni lavora alla creazione di un curriculo scolastico volto all’acquisizione di competenze di cittadinanza europea e allo sviluppo di un confronto costruttivo sui temi della qualità del brand Italia con un mercato internazionale e globale. Il nuovo anno scolastico è iniziato con progetti intensi e ambiziosi e siamo pronti ad affrontare le nuove sfide educative”.

