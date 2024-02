L’Istituto Superiore ‘Florio’ ospiterà dal 5 al 9 febbraio, nella sede centrale di via Barresi, una Masterclass con gli chef belga Stijn Van Kerckhoven e Gilles Discart nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA121 “Invited experts”.

Si tratta di due professionisti con esperienze di grande prestigio: lo chef Stijn Van Kerckhoven, Ambassadeur du Pain, docente presso la Sint Jozef school di Geel, freelance bakery consulting, formatore ALMA, a marzo 2023 ha ottenuto la medaglia d’argento al 3° Best of Mondial du Pain svoltosi a Tokyo, mentre Gilles Discart, maître chocolatier e pastry chef, docente presso la Sint Jozef school di Geel, ha partecipato a contest nazionali e internazionali di cioccolateria e ha vinto come studente nel 2013 la medaglia d’argento AEHT nella categoria pastry.

Gli chef coinvolgeranno alunni e docenti in masterclass su bakery e cioccolateria mostrando dal vivo il loro metodo di lavoro e realizzando alcuni dei loro prodotti più celebri.

Per la Masterclass Bakery con l’esperto Stijn Van Kerckhoven, gli alunni della scuola di supporto alle attività saranno Andrea Duca, Samuel Rega e Andrea Ruggirello della 5CE, Vittorio Caruso della 4CE e Michela Lauria della 4CSE.

Per la Masterclass Cioccolateria con esperto Gilles Discart gli alunni di supporto saranno: Aurora Agueli, Francesco Caradonna e Noemi Coppola della 3P.

Il professor Antonino Peraino, che ha coordinato l’organizzazione delle masterclass, sarà presente per la supervisione delle attività.

“Un’occasione importante per i nostri alunni che avranno l’opportunità di formarsi con docenti prestigiosi – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina -. Professionisti che dedicano tempo al loro studio e alla rivisitazione delle loro ricette e che trasferiranno ai nostri ragazzi competenze preziose per l’arricchimento delle tecniche per la lavorazione del cioccolato”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.