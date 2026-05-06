Giovedì 7 maggio 2026 ore 18.30, presso l’European Palermo Youth Centre EPYC (Via Pignatelli Aragona 42 | Palermo), si svolgerà l’incontro/dibattito a partire dal libro UN’IDEA DI PAESE. La nazione nel pensiero di sinistra, di Jacopo Custodi (Castelvecchi editore).

Ne discuteranno con l’autore: Mariangela Di Gangi, consigliera comunale, Alice Laudano, portavoce Europa Verde Palermo, Giuseppe Lipari, Scuola Normale Superiore, Fausto Melluso, presidente Arci Palermo.

L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento è promosso e organizzato dall’Istituto Gramsci Siciliano.





SCHEDA LIBRO

Cosa vuol dire Paese? Si mettano da parte i confini amministrativi, i riti delle istituzioni, il racconto giornalistico e la propaganda politica. Un Paese è anzitutto una visione, un luogo da immaginare e rifondare e in cui essere comunità. In un’Italia travolta dal nazionalismo di destra, questo libro affronta una questione più attuale che mai e lo fa muovendosi agilmente fra teoria e Storia, passando dalla Rivoluzione Francese a Marx, da Garibaldi ai partigiani italiani, dal movimento no global a Podemos. Tassello dopo tassello, l’autore prova a risolvere un complicato puzzle e ci invita a riflettere sui valori di comunità e appartenenza e su una nuova visione che impedisca alla destra di dettare il significato di nazione. Verso un’idea di Paese progressista e nazional-popolare, perché senza una società inclusiva e solidale non esiste patria.

Luogo: European Palermo Youth Centre EPYC , Via Pignatelli Aragona , 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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