L’Istituto d’Istruzione Superiore “I. e V. Florio” di Erice, con gli allievi Salvatore Stellato e Paolo Maltese è stato ammesso alla fase nazionale del Campionato di Pasticceria FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria) – MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) con una valutazione che distacca di ben 30 punti le altre scuole ammesse alla selezione regionale.

l Campionato, che ha lo scopo di valorizzare le competenze e le capacità metodologiche acquisite dagli allievi provenienti dagli Istituti alberghieri di tutta Italia, nella cultura della pasticceria italiana e internazionale, integrando differenti tecniche e metodologie finalizzate alla crescita, all’innovazione e soprattutto al confronto, la valutazione del ‘Florio’ è stata la seguente: Creatività 38/00, Degustazione 34/00 e Gestione Professionale 19/00 per un totale di 91/00.

La Presidente di Giuria, Alfonsa Lanza, Delegata FIPGC Regione Sicilia, ha comunicato nella relazione finale che il Dolce presentato dai ragazzi rispecchiava il tema richiesto, che era buona la presentazione del piatto, molto gradito per la sua semplicità e raffinatezza.

È stata apprezzata, inoltre, la relativa brochure, che quale ha rilevato tutti i passaggi del lavoro svolto con breve accenno al terreno lavico di Sciara, la terra del Pistacchio DOP, uno tra gli elementi principali richiesti. Il taglio, ottimo nella sua perfezione come anche il gusto, leggero, bilanciato al punto giusto; i sapori equilibrati senza eccedere a retrogusti particolarmente ed esageratamente saporosi. Croccante la scorza del Cannolo e non unta. Apprezzata la particolarità della ricotta di pecora amalgamata a quella vaccina, che esprimeva leggerezza e distinzione nella prospettiva di un cannolo rivisitato in “chiave moderna”. Il dolce conteneva tutti gli ingredienti richiesti, dal pistacchio di Sciara alla scorzetta d’agrumi candita. Eccellente la presentazione in divisa e la conoscenza professionale del prodotto.

La selezione Regionale si è svolta oggi presso la sede “Castello Gallego” a Sant’Agata di Militello e il tema era il Cannolo Rivisitato in chiave moderna.

Le altre scuole partecipanti erano l’IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi, che ha ottenuto un totale di 64/100, l’ISS “Antonello” di Messina, con un totale di 54/100 e l’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania, con un totale di 62/100.

“Siamo felici dell’esito di questo concorso – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – che ancora una volta mette in luce le competenze e la passione dei nostri studenti. Il cannolo siciliano è sicuramente uno dei dolci più conosciuti, amati ed esportati in tutto il mondo. Inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) del Ministero delle politiche agricole e forestali, è stato oggetto di questa “rilettura” con dei criteri moderni secondo la creatività dei giovani, cercando di dare a quest’opera della tradizione culinaria una nuova interpretazione che valorizzasse sia i classici ingredienti che un frutto d’alto pregio, cioè il Pistacchio di Sciara, località dove si produce la migliore qualità di Pistacchio italiano presente sui mercati mondiali. Il risultato è stato eccezionale”.

