L’istituto Superiore “Florio” di Erice è pronto per l’avvio dei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) all’estero grazie a un progetto realizzato con Fondi Strutturali Europei @lab_pcto e con destinazione Salamanca, in Spagna. Un’attività di tre settimane che coinvolgerà 15 studenti del terzo anno in un percorso che prevede un laboratorio propedeutico di lingua spagnola finalizzato alla certificazione L2. Il programma prevede anche visite aziendali e attività laboratoriali con esperti di settore nell’ambito dell’enogastronomia e della cultura e tradizione culinaria locale, e visite del territorio. “Una esperienza coinvolgente per le studentesse e gli studenti del ‘Florio’ di cittadinanza europea, volta all’acquisizione di competenze trasversali trasferibili in contesti diversificati sia di tipo linguistico che professionale”, dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina. Il codice del progetto è:10.6.6B-FSEPON-SI-2024-29 @lab_PCTO around world e partner ne è il Collegio Iberico.

