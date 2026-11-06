In occasione del 160° anniversario dalla fondazione dell’Istituto Tecnico Archimede di Modica, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Istituto e il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

L’intesa prevede il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione nella progettazione e realizzazione di incarti speciali dedicati al Cioccolato di Modica IGP, prodotto simbolo del territorio e della sua tradizione secolare.

I giovani grafici saranno impegnati nell’elaborazione di proposte creative ispirate agli elementi identitari del celebre prodotto: la sua storia settecentesca, la nascita nel 1746 presso Casa Grimaldi, la caratteristica granulosità che lo rende unico e il legame indissolubile con la città di Modica e il suo patrimonio culturale.





Alla firma dell’accordo erano presenti il Dirigente Scolastico Rosolino Balistrieri, il Direttore Generale del Consorzio Nino Scivoletto, i docenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione Marta Linguanti e Raffaele Petralia, nonché il professore Giorgio Rizza responsabile della Funzione Strumentale per i rapporti con Enti e Istituzioni dell’Istituto, che ha curato i rapporti istituzionali tra le due realtà, contribuendo alla definizione dell’accordo di collaborazione.

L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per esprimere un particolare ringraziamento allo studente Simone Giurdanella, della classe 5GR2, autore dell’incarto speciale realizzato per celebrare il 160° anniversario dell’Istituto. L’opera, apprezzata per la qualità tecnica e l’elevato valore creativo, è stata donata alle autorità intervenute durante l’evento celebrativo.





L’incarto commemorativo, autografato dal Dirigente Scolastico Rosolino Balistrieri e dal Direttore Generale Nino Scivoletto, è stato collocato nella sezione dedicata agli incarti speciali, entrando a far parte della raccolta celebrativa dell’Istituto.

Nel corso della cerimonia, il Dirigente Scolastico ha inoltre conferito al Direttore del Consorzio una prestigiosa targa in vetro commemorativa del 160° anniversario, quale testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra le due istituzioni e dell’impegno condiviso nella valorizzazione delle eccellenze culturali e produttive del territorio.

L’accordo rappresenta una significativa opportunità di crescita e formazione per gli studenti, chiamati a mettere le proprie competenze progettuali al servizio della promozione di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione modicana e siciliana, coniugando creatività, identità territoriale e patrimonio storico.

Luogo: CONSORZIO DI TUTELA DEL CIOCCOLATO DI MODICA, CORSO UMBERTO , 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.