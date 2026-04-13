L’ITS Academy Fondazione Archimede protagonista nello scorso weekend dedicato a Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi, portando al centro del dibattito il tema delle competenze come leva strategica per il futuro del settore.

Nel corso dell’intervento dal titolo “Il turismo contemporaneo. Trend, innovazione e competenze”, la Fondazione ha proposto una riflessione chiara: il turismo non sta semplicemente cambiando, ma sta attraversando una trasformazione strutturale che richiede nuove competenze, nuove visioni e nuovi modelli interpretativi.

La relazione ha evidenziato i principali driver del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità, evoluzione dei comportamenti dei viaggiatori e centralità delle competenze trasversali. In questo scenario, le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale emergono come fattori abilitanti decisivi, in grado di ridefinire l’esperienza turistica e culturale, costruendo un nuovo rapporto tra visitatore e patrimonio: più immersivo, più accessibile, più partecipativo.

«Il turismo non ha bisogno di essere raccontato meglio, ma di essere interpretato meglio» – ha dichiarato Giovanni Dimauro, Direttore Generale dell’ITS Academy Fondazione Archimede.

«La trasformazione in atto non è superficiale, ma strutturale: riguarda i modelli di fruizione, le competenze e il modo stesso in cui si genera valore nei territori.

Oggi non basta formare operatori del turismo: dobbiamo formare professionisti capaci di integrare cultura, tecnologia e innovazione.

E soprattutto, dobbiamo costruire competenze che rendano la cultura un asset economico strategico, in grado di generare sviluppo, occupazione e competitività per i territori».

In questo scenario, il ruolo dell’ITS Academy Fondazione Archimede si conferma decisivo nella costruzione di profili professionali capaci di leggere e guidare la complessità contemporanea, integrando competenze tecniche, digitali e culturali.

La partecipazione a Travelexpo rappresenta per l’ITS Academy Fondazione Archimede un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo con imprese, istituzioni e stakeholder del settore, contribuendo attivamente alla definizione di un modello di turismo sempre più sostenibile, tecnologico e orientato al valore.

Il cambiamento, come sottolineato nel corso dell’intervento, non si osserva: si costruisce.

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