Dopo il successo dei Corsi di specializzazione tecnica e tecnologica avviati a Messina e a Milazzo nel settore biomedicale e delle biotecnologie, l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo arriva anche nella “Città dei due mari”. E non poteva essere che così, considerato che l’ITS Academy A. Volta ha sempre guardato al Mediterraneo come leva strategica di sviluppo.

Il primo corso di specializzazione ad esordire a settembre sarà quello di Informatico Biomedicale, che formerà, in poco meno di 2 anni, i Tecnici superiori per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale, fortemente richiesti dalle aziende del settore: 2.000 ore ordinamentali di alta formazione specialistica, di cui 1.200 ore tra teoria, laboratori e visite in azienda, e 800 ore di tirocinio direttamente in azienda.

Partner d’eccellenza sul territorio Beehive Valore Sud, impresa sociale e incubatore di start up, la cui mission è quella di offrire sul territorio della provincia di Trapani maggiori opportunità formative e lavorative per contrastare l’emigrazione attualmente in atto delle nuove generazioni.

Le attività formative, per le quali è previsto l’obbligo di frequenza, si svolgeranno presso la sede di Corso Vittorio Emanuele n. 42, Trapani.

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta è uno degli 11 Istituti Tecnologici Superiori presenti in Sicilia, ma è l’unico ad operare nell’Area Tecnologica 3 – Chimica e Nuove tecnologie della Vita, ambito Biomedicale e delle Biotecnologie. Con oltre 100 aziende target al suo interno, registra una percentuale di placement dei propri diplomati che supera il 90%.

I percorsi di specializzazione sono infatti coprogettati con le aziende del settore e il 70% dei docenti arriva dal mondo delle imprese socie e partner. A conclusione del biennio, agli allievi dell’ITS Academy, in seguito ad un esame di Stato, viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, titolo che corrisponde al V livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche” e consente di chiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari per l’iscrizione ai Corsi di Laurea coerenti con la specializzazione conseguita.

