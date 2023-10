Arriva a Catania, con un nuovo corso denominato “Health Food”, la Fondazione Albatros ITS Academy Messina, leader nella formazione post diploma nel settore Agroalimentare.

Il corso prenderà il via a fine ottobre e offrirà l’opportunità di specializzarsi in un settore in costante crescita, quale è quello dell’alimentazione e della salute.

“Health Food”, quali opportunità

Gli studenti che parteciperanno al corso avranno l’opportunità di apprendere le seguenti competenze chiave:

· nutrizione e cucina in chiave salutistica con un focus specifico su problemi quali allergie ed intolleranze;

· l’uso dei superfood degli alimenti funzionali e l’importanza della nutrigenetica alla base del benessere fisico;

· gestione di imprese per consentire agli studenti di avviare e gestire un’azienda nel settore “Health Food”;

· tecnologie di produzione e confezionamento degli alimenti;

· sostenibilità ed economia circolare in cucina.

Chi e come partecipare al corso

Il corso vedrà protagonisti venti giovani e/o adulti residenti o domiciliati in Sicilia, occupati (part-time) o disoccupati, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

· diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

· diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale integrato da un percorso di IFTS di durata annuale.

Il percorso di Istruzione Tecnologica Superiore Academy (ITS Academy) si articola secondo le seguenti metodologie:

1) Lezioni in aula

2) Attività pratico laboratoriali

3) Lezioni in azienda

3) Stage aziendali

Per info e iscrizioni contatta Fondazione ITS Albatros Academy, viale Giostra n° 2 – Messina. Tel. 090 9432770 – Fax 090 9434639 o visita il sito https://www.itsalbatros.me.it/

Chi è la Fondazione ITS Albatros Academy Messina

La Fondazione ITS Albatros, con sede a Messina, ha guadagnato una solida reputazione come istituto di istruzione tecnica superiore che offre programmi di alta qualità in vari settori. L’istituto è noto per la sua enfasi sulla formazione pratica e la stretta collaborazione con le aziende locali.

