L’arte come espressione del reale e del quotidiano e come narrazione di un viaggio ideale: la vita. L’artista palermitano Tommaso Chiappa presenta “Living”, la sua nuova installazione site -specific che si concentra sul reale, creata ad hoc per il Grand Hotel Piazza Borsa di Palermo. L’inaugurazione è in programma per il 5 novembre 2023, a partire dalle ore 12, in via dei Cartari 18 a Palermo.

Living è un’installazione composta da 11 opere inedite mai esposte che narrano la Sicilia, con i suoi colori e la sua luce. Da tanti anni ormai l’artista descrive, attraverso la sua pittura e le sue opere, una realtà in movimento che guarda al quotidiano in maniera autentica, senza alcun tipo di censura.

Undici opere che raccontano luoghi celebri, come la Cattedrale o il Capo e che diventano percorsi per valorizzare il rapporto tra l’umano e la spiritualità. Luoghi asettici o naturali che valorizzano la dimensione metafisica della natura, persone che attraversano punti della nostra città “anonimi”, che possono apparire insignificanti, ma che per l’artista assumono un valore importante. Le sue opere sono la rappresentazione di living: il mare, il centro storico, le persone, le periferie, luoghi che a volte diventano non luoghi.

Chiappa dipinge da sempre in ambienti poco tradizionali come uffici, fabbriche, scuole, ospedali, cliniche e alberghi. Il suo obiettivo è quello di connettere l’arte alla vita quotidiana delle persone, rendendo fruibili le sue opere anche a un pubblico poco vicino al mondo della pittura. L’artista dipinge ad olio, proponendo una pittura fluida ed attenta a ogni particolare: ogni minima variazione di luce e di espressione va osservata con una lente di ingrandimento. Non vi è alcun limite territoriale: l’artista opera in tutta Italia, ma il focus è soprattutto in Sicilia e in Lombardia, dove nel tempo ha tessuto importanti relazioni lavorative.

“Living è la rappresentazione della quotidianità, un viaggio ideale che ho voluto ripercorrere in 11 opere simboliche, due delle quali rimarranno installate fino all’11 dicembre 2023 presso il Grand Hotel Piazza Borsa, per proseguire idealmente il percorso della mostra – spiega l’artista – Ritengo che l’arte sia in grado di arricchire e impreziosire gli ambienti, migliorando la qualità del tempo trascorso in quei luoghi. Il Grand Hotel Piazza Borsa è un luogo della memoria di Palermo, la cui storia inizia 500 anni fa. È la punta di diamante dell’hotellerie siciliana. Proprio per questo motivo ho deciso di proseguire l’installazione di due delle opere”.

Durante l’evento del 5 novembre, Chiappa presenterà una performance in cui lavorerà live durante l’evento del brunch proposto dal Grand hotel Piazza Borsa realizzando disegni, schizzi e pitture su diversi formati e supporti.

Chi è Tommaso Chiappa: cenni biografici

Tommaso Chiappa nasce nel 1983 a Palermo. Si forma artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi all’Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga-Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Tra gli altri, la Clio Art Fair di New York (2017). Al suo percorso artistico la critica e storica dell’arte Vera Agosti ha dedicato il libro “Origine di Tommaso Chiappa (Prearo Editore). L’artista predilige per le mostre contesti insoliti e luoghi di lavoro, come fabbriche (Electrolux, Solaro), studi legali (La Scala, Milano; ospedali (IRCCS Maugeri, Pavia), sedi di ordini professionali (Villa Magnisi sede Ordine dei Medici), alberghi e ristoranti (Hotel Excelsior Hilton, Palermo; Antica Focacceria San Francesco, Milano e Palermo).

Di recente ha curato la direzione artistica del progetto espositivo Genio italiano al Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella (VA) dedicato a Leonardo da Vinci. Sempre nel 2020 ha ideato e curato l’installazione Restart city presso la sede di Ucimu – sistemi per produrre, Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione – a Cinisello Balsamo (MI). Ha realizzato progetti di riqualificazione urbana a Bagheria (facciata dell’istituto professionale D’Acquisto, “Umano colors street”, 2018 – facciata laterale “People and Peace” 2022), Termini Imerese (zona adiacente al Liceo artistico “Ugdulena” e murales “Energy Street Social” all’esterno e all’interno dell’azienda Genovese nella zona industriale, 2019) e Palermo (parcheggio sopraelevato “Multicultural-educarnival” del Centro Commerciale La Torre, 2020 e nello stesso parcheggio” Resilienza” 2022; People Air Basket riqualificazione facciata interna Scuola Elementare Lambruschini 2022).

Nel 2023 ha inaugurato la mostra “Overland”, un viaggio avventuroso per le strade del mondo, e il “Grand Tour”, quindici dipinti inediti che ripercorrono un itinerario attraverso tredici luoghi di Palermo. Per informazioni contattare l’artista al numero 3398697986 o all’indirizzo email: tommasochiappa7@gmail.com.

Luogo: Grand Hotel Piazza Borsa, Via dei Cartari, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

