Un evento di prestigio è in programma martedì 28 novembre, dalle ore 10,30 alla sala convegni di Palazzo Sales, a Erice Centro Storico, all’Istituto Superiore ‘Florio’. Si tratta di un incontro formativo con lo chef Giuseppe Costa, ex alunno della scuola, che sarà accompagnato dal suo staff composto da Roberta Garitta e Daniele Stabile, anch’essi ex alunni del ‘Florio’.

Il suo ristorante, “Il Bavaglino” di Terrasini, già dal 2014 ha ricevuto la stella dalla guida Michelin e quest’anno rientra tra i Bib Gourmand d’Italia 2024, i migliori 29 ristoranti per rapporto qualità prezzo, con il suo “Salotto sul Mare”. Lo chef Costa verrà premiato dall’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, che già nei giorni scorsi aveva manifestato apprezzamento per il riconoscimento a Costa.

“Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti da Giuseppe – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e felici di averlo ancora una volta a scuola a raccontare la sua esperienza di crescita dai banchi di scuola a chef pluripremiato dalla Guida Michelin grazie alla sua determinazione, al suo impegno e allo studio continuo fatto di ricerca e sperimentazione. Lo chef stellato qui è a casa, la sua storia è di grande motivazione per tutti gli studenti che intraprendono questo percorso. Per l’occasione Giuseppe presenterà in una masterclass i piatti che lo hanno visto protagonista nell’ultima stagione a “Il Bavaglino” e al “Salotto sul Mare”. Sarà un momento di alta formazione e, al contempo, una festa per tutti noi”.

