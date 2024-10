S’intitola “Guerra alla Pace” il lavoro edito da Nuova Ipsa, che propone alcune prospettive filosofiche sulla crisi ucraina e palestinese. Curato da Giorgio Armato e Salvatore Colletta Drago, con la con la prefazione di Augusto Cavadi, il volume porta i contributi di Lorenzo Matassa, Luciano Sesta, Vincenzo Siino e Andrea Treppiedi.

La sua presentazione alle 18 di lunedì 28 ottobre in piazzetta Bagnasco.

Saranno presenti Giorgio Armato, Luciano Sesta e Vincenzo Siino. Modererà Isidoro Farina, responsabile eventi “Nuova Ipsa”.

Ancora un altro evento letterario della della ricca stagione 2024 proposta dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno dei luoghi di socialità della città proponendo occasioni si incontro tra i tanti attori del territorio, in sinergia con il mondo dell’imprenditoria, accademico, dell’arte e del terzo settore. Un programma realizzato con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor.

Il Libro

Cosa ne pensa la filosofia dei conflitti attuali in Ucraina e Palestina? In un’epoca in cui le decisioni che coinvolgono i popoli sono fondate su calcoli di profitto o su dogmi, il contributo pensante e analitico della filosofia può dare profondità a questioni che troppo spesso, nelle improprie trattazioni mediatiche, spesso mistificatorie o intrise di propaganda politica, presentano approcci sbrigativi e superficiali. Abbiamo assistito ed assistiamo a quotidiani stravolgimenti della realtà dei fatti e non è facile riuscire a fare ascoltare le voci di dissenso. Questo saggio corale vuole essere un contributo che, lungi dal proporsi come visione neutrale della realtà, nel prendere posizione si attesta su una linea di pacata riflessione, laddove la ragionevolezza e la pacatezza sono diventate merce rara.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.