Il 14, 15 e 16 giugno a San Giorgio a Cremano (NA) torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico ad ingresso libero organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR (nata a Napoli nel 1997), che si tiene ogni anno a Villa Bruno. Quest’anno il Festival è incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – “San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi”. Fumettisti, doppiatori, Content creator, influencer, scrittori, sceneggiatori, crew di K-pop, artisti e tante associazioni di settore aspettano il pubblico ogni anno più numeroso. Il tema di quest’anno del Fantasy Day è Il Tempo, lo Spazio, l’Incognito. Confermate le tante collaborazioni importanti come ad esempio quella con la Scuola Italiana di COMIX di Napoli. Ospite d’onore Teo Bellia, doppiatore di Michael J.Fox in Ritorno al Futuro. Torna anche il Fantasy Day Film Festival diretto da Salvatore de Chiara e c’è grande attesa per la presentazione del numero zero del romanzo I Lazahar, in libreria a novembre 2024 per Douglas Edizioni, che intende diffondere in chiave fantasy la cultura mitologica, storica, leggendaria, alchemica ed esoterica della città di Napoli. Il romanzo nasce dal desiderio di veicolare una nuova visione di Napoli lontana dai soliti stereotipi. Il Sogno, la Cabala, la Smorfia, il Culto dei morti permeano il progetto in quanto profonde radici della tradizione partenopea. I due autori Giuseppe Buonaguro e Maria Germano sono partiti da queste peculiarità per lasciare emergere uno spaccato affascinante e sono stati guidati da due ‘tormentoni’: il primo è ‘Be a Lazahar’ poiché i protagonisti combattono per il riscatto della loro città caduta sotto la tirannia di un malvagio demone; Il secondo tormentone è ‘Napoli è molto più di quel che si vede’, poiché la città ha una storia millenaria e vive perennemente tra passato e futuro. Nel romanzo sono descritti in veste fantastica diversi personaggi che fanno parte della storia e della cultura partenopea. Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo sono i quattro stadi dell’evoluzione alchemica che corrispondono ad altrettanti passaggi di maturazione psicologica per i quattro adolescenti protagonisti della storia.

Gli altri appuntamenti e le sezioni del Fantasy Day

● l’Area Harry Potter gestita dall’Associazione Costruttori di Mondi con installazioni, giochi, attività, cosplayer a tema e con la presenza di Massimo Battista, il massimo collezionista dei libri di Harry Potter;

● gli Youtuber del momento tra cui La_Va_Lend e Paride The Pruld;

● la mostra di foto di URBEX Campania dedicata ai luoghi abbandonati, con la presenza dei famosi autori Giovanni Rossi Filangieri e Anna Ciriello;

● l’incontro con Eva Serio, figlia d’arte e traduttrice de “Il Simbolismo dei Tarocchi”;

● la seconda edizione del Fantasy Day Film Festival, con la direzione artistica del regista Salvatore De Chiara, con laboratori, incontri e corti fantasy;

● l’Area K-pop con l’attesissimo Contest a premi;

● l’Area Incontri con scrittori, fumettisti, doppiatori e l’Aperifantasy (tra gli ospiti Antonella Cilento);

● l’Area dedicata al Live Painting con illustratori e fumettisti del calibro di Pasquale Qualano;

● la postazione Meet & Greet a cura di Paquito Catanzaro con talk e interviste agli ospiti;

● l’Area Kids con giochi giganti e tanti laboratori ludico – creativi;

● l’Area Videgames gestita dagli Arcadia Café e dedicata ai videogiochi come strumento didattico e di inserimento nel mondo del lavoro. Attesissimo ospite sarà Andrea Dresseno, docente all’Università di Bologna e fondatore dell’Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, presidente dell’Associazione IVIPRO, che ha come obiettivo quello di agevolare la produzione di videogiochi ambientati in Italia e diffondere le potenzialità divulgative dei videogames;

● l’Area Games con i Giochi da tavolo e di Ruolo gestita dall’associazione Ciak!

● L’immancabile Gara Cosplay a premi con i presentatori del KC Group;

● Tornei LARP dedicati alla Terra di Mezzo a cura di The Living Theater.

Tutte le info su www.fantasyday.it

Luogo: San Giorgio a Cremano, SAN GIORGIO A CREMANO, NAPOLI, CAMPANIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.