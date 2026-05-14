Si riuniranno a Modica (RG) i più autorevoli esperti di Disturbi dello Spettro Autistico: in un fine settimana intenso che punterà i riflettori sullo stato attuale della ricerca genetica sull’Autismo, mettendo in dialogo prassi clinica, fondamenti teorici, sviluppi della ricerca scientifica e le più attuali prospettive medico-diagnostiche.

L’occasione sarà la seconda edizione del convegno internazionale dal titolo “Lo Spettro Autistico: dalla diagnosi genetica alla clinica consapevole”, che si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio nel Resort senza barriere Kikki Village di Modica (RG), Contrada Zimmardo-Graffetta 8/b.



L’evento scientifico, che segue la prima edizione del febbraio 2020, è organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR), Ente senza scopo di lucro attivo sin dal 1980, che oggi rappresenta una delle principali realtà siciliane nel campo della riabilitazione per persone con disabilità di ogni età: il CSR è presente in tutta l’isola con 20 strutture, operando in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. L’Ente ormai da decenni si occupa anche di trattamenti in favore di persone con disturbo dello spettro autistico, una condizione del neurosviluppo che coinvolge un numero di famiglie costantemente in crescita, e per le quali sono attivati interventi specifici, tra cui trattamenti cognitivo-comportamentali ABA based, Comunicazione Aumentativa e Alternativa e l’utilizzo di tecnologie e dispositivi innovativi durante le prestazioni.



Il convegno internazionale, che vede il coordinamento scientifico della dottoressa Giovanna Di Falco (neurologo e direttore sanitario dei centri CSR di Comiso, Modica, Modica Todeschella, Pozzallo e Ragusa), è organizzato con il patrocinio degli Assessorati regionali della Salute e della Famiglia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’ASP di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Modica e della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), nonché con il contributo di AIAS di Barcellona Pozzo di Gotto ETS e di AIAS Sezione di Taormina ETS.

L’iniziativa scientifica e formativa è rivolta a medici e a tutti i professionisti sanitari, con rilascio di 12 crediti per la formazione continua in medicina, tramite il provider accreditato ECM FullCongress.



L’evento ha l’obiettivo di riunire esperti del settore, istituzioni e famiglie per delineare nuovi percorsi di assistenza sempre più efficaci e dignitosi, fornendo strumenti concreti per costruire interventi di qualità a supporto delle persone con disturbo dello spettro autistico e dei loro familiari e caregiver. Proprio ai familiari è dedicata la sessione della domenica pomeriggio, in cui è previsto un confronto con gli specialisti.

Durante la due giorni del convegno, neurologi, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, analisti del comportamento e genetisti illustreranno e approfondiranno temi importanti, quali le nuove ricerche genetiche e neurobiologiche sull’autismo, gli indicatori predittivi, gli interventi comportamentali, i trattamenti in età adulta, le innovazioni sulle prestazioni ABA per il trattamento dei comportamenti-problema.



L’apertura dei lavori del convegno è prevista per sabato 23 maggio, alle 9, con i saluti istituzionali del presidente del CSR Sergio Lo Trovato e del responsabile scientifico Giovanna Di Falco. Sono stati invitati a partecipare il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il direttore generale dell’ASP di Ragusa Giuseppe Drago, i direttori sanitario e amministrativo dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza e Massimo Cicero, il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale Giuseppe Morando, il segretario regionale SINPIA Carmela Tata, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari e il sindaco di Modica Maria Monisteri Caschetto.



Luogo: Kikki Village, contrada Zimmardo – Graffetta, 8 / B, MODICA, RAGUSA, SICILIA

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