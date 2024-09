Un critico cinematografico, ma anche televisivo. Capace, con i suoi giudizi in Rete, visti da oltre 40 milioni e 400 mila persone, di influenzare il successo di un prodotto sul grande o sul piccolo schermo.

Lo Youtuber milanese Mattia Pozzoli in arte Matioski racconta il confronto e la lotta tra gli esponenti dei vecchi e dei nuovi media nella puntata 45 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=OT3MYEyR8Rs&t=5s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/5a4q0dqW5vWNuss1B67w9h?si=bbcb4c797f2a43a5

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Matioski ha spiegato cosa vuol dire essere famosi all’interno di una nicchia, senza essere conosciuti da chiunque, ma anche di come si è evoluto il rapporto tra i critici cinematografici e televisivi dei giornali con quelli nati e sviluppatisi in Rete. Un pensiero è stato anche dedicato al nonno partigiano.

Anche Matioski ha voluto partecipare alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga per te?”.

