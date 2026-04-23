Sono 16 le aziende siciliane che hanno partecipato all’edizione 2026 del Japan Olive Oil Prize, (JOOP) uno dei principali concorsi internazionali dedicati all’olio extravergine di oliva. Anche quest’anno Confimprese Sicilia ha svolto un ruolo determinante nella presentazione dei campioni e nella partecipazione delle imprese a questo contest, che si conferma un trampolino di lancio dei prodotti di qualità nel mercato giapponese.

L’edizione 2026 ha registrato il record di adesioni: in gara 691 brand provenienti da 25 Paesi, in aumento rispetto ai 577 dell’edizione precedente.

Un incremento di quasi il 20% che consolida il JOOP tra le competizioni di riferimento a livello globale nel settore dell’Evo e ne conferma la rapida crescita, in un contesto di crescente attenzione del mercato giapponese verso la qualità.





L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio italiana in Giappone, si inserisce in un più ampio percorso di promozione e formazione rivolto ai consumatori

Delle 10 aziende siciliane che hanno ottenuto un riconoscimento, confermando l’elevato livello qualitativo delle produzioni regionali, ci sono stati 9 premi Gold ed un premio Silver.

La partecipazione ha coinvolto imprese provenienti da diverse aree della Sicilia. Da Trapani, 6 aziende, da Agrigento 5, da Palermo 2, da Caltanissetta 1, da Catania 1 e 1 da Siracusa.





Ecco di seguito i vincitori dei Premi Gold:

– Tenuta della Contea – Catania

– L’Olivo di Sabrina De Toni – Agrigento

– Azienda Agricola Evo Sicily – Agrigento

– Norfo Antonino – Trapani

– Società Agricola Terre in Fiore – Trapani (premiata con due etichette)

– Azienda Agricola Sikulus – Caltanissetta

– Di Caro SRL – Trapani

Il Premio Silver è andato a Tenute L’Oro del Lago diAgrigento.





Da segnalare il risultato della Società Agricola Terre in Fiore, che ha ottenuto riconoscimenti con due diverse etichette.

Le aziende hanno partecipato al concorso a titolo individuale. Alcune aderiscono al Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell’olio IGP e al Consorzio DOP Monte Etna.

“E’ la seconda volta che Confimprese Sicilia si fa promotrice della partecipazione delle imprese siciliane produttrici di olio a questa importante manifestazione – afferma Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese Sicilia -è indubbio che i risultati ottenuti rafforzano il posizionamento dell’olio made in Sicily nei mercati internazionali”.

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