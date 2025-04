La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha scosso profondamente il mondo intero, suscitando commozione e riflessione.

Tra le numerose testimonianze di affetto e gratitudine, si unisce anche quella dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo. Con parole toccanti, Tamajo ha ricordato il valore universale del Pontefice e il segno indelebile lasciato dal suo magistero, un omaggio sentito a una guida spirituale che ha saputo parlare al cuore dell’umanità.

“Con la scomparsa di Papa Francesco – sottolinea Tamajo – il mondo perde una guida spirituale capace di parlare al cuore dell’umanità con parole semplici, ma profondissime. Un uomo che ha saputo rendere straordinaria la normalità, mettendo al centro del suo pontificato l’amore, la pace, la misericordia.Il suo magistero, ispirato al Vangelo, è stato una carezza per gli ultimi, un faro per chi soffre, una voce chiara e coraggiosa contro la guerra e ogni forma di ingiustizia. Ha saputo indicare con fermezza la via della fraternità e del dialogo, anche nei momenti più bui del nostro tempo.In queste ore di dolore, mi unisco con commozione alla preghiera della Chiesa universale, certo che il seme gettato da Papa Francesco continuerà a dare frutti di pace, speranza e umanità. A nome mio e della comunità che rappresento, rivolgo un pensiero di gratitudine profonda per l’esempio che ci ha lasciato. Ci mancherà la sua voce, ma non il suo insegnamento”.

