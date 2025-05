«Tutto era cambiato definitivamente nella mia vita; ormai non potevo negarlo nemmeno a me stessa. La mia vita era tutta incentrata sull’eroina; mi svegliavo, trovavo i soldi, andavo a Ballarò, fumavo, tornavo a casa e poi, di nuovo, cercavo un posto per fumare.

Non pensavo ancora, a quel tempo, di esserne dipendente, per la verità non mi ero posta nemmeno il problema. Fumavo e basta, come fosse un passatempo, un gioco. Ma ormai erano trascorsi, più o meno, sette mesi da quando avevo iniziato».

(Betty C. “Loop out” – Tutti hanno saputo, pag. 41)

Un grido nel silenzio, una storia di ordinaria disperazione, “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” (319 pagine), il libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”. Foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci.

Sarà presentato alle 18 di mercoledì 14 Maggio alla Feltrinelli di via Cavour, a Palermo. Dialogano con l’autrice: Victor Matteucci, direttore Mediter Italia; Valentina Chinnici, deputata regionale Regione Siciliana; Sebastiano Vinci, psicologo Asp Palermo. Modera Gilda Sciortino.

Luogo: Feltrinelli, Va Cavour, PALERMO, PALERMO, SICILIA

