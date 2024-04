LAMPEDUSA 21 APRILE 2024 – Centinaia di visite ed esami in due intense giornate all’insegna della prevenzione. L’Asp di Palermo è tornata nelle Pelagie con gli operatori dell’Open Day che, prima a Lampedusa e poi a Linosa, hanno accolto i cittadini negli ambulatori itineranti.



“Gli utenti hanno risposto ancora una volta in massa all’appello sulla prevenzione – ha sottolineato il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria del capoluogo, Daniela Faraoni – gli esami effettuati dagli specialisti hanno anche consentito di individuare gravi patologie che necessitano approfondimenti diagnostici, già, programmati nelle strutture dell’Asp. A Linosa c’è stata una grande richiesta sulla prevenzione cardiovascolare che necessita di un ulteriore intervento, calendarizzato per il prossimo 3 maggio”.

Sono state complessivamente 626 le prestazioni effettuate dagli operatori dell’Open Day, di cui 322 a Lampedusa e 304 a Linosa. Presenti nelle due isole anche i geriatri che nella più piccola delle Pelagie hanno visitato a domicilio gli over 90.

“Il bilancio è sicuramente positivo sia dal punto di vista numerico che sanitario – ha detto il Direttore del dipartimento della famiglia dell’Asp di Palermo, Giuseppe Canzone, presente nella due giorni nelle Pelagie – sono stati coinvolti nelle iniziative oltre 20 operatori tra medici, infermieri, professionisti della prevenzione ed amministrativi a conferma del grande impegno dell’Azienda ad andare incontro ai bisogni di salute della popolazione che ha maggiori difficoltà a raggiungere le strutture centrali”.

Un impegno quello dell’Asp che nel fine settimana ha fatto registrare 1.232 visite negli Open day effettuati giovedì a Trabia, venerdì a Lampedusa e sabato a Linosa. In particolare nelle Pelagie sono state: 221 le prestazioni sulla prevenzione cardiovascolare (di cui 116 a Linosa); 46 di medicina interna; 84 di urologia; 34 di ginecologia; 21 di geriatria; 57 di screening visivo pediatrico e 47 di screening logopedico, sempre pediatrico. Per 20 persone sarà necessario un approfondimento diagnostico.

Somministrate anche 22 vaccinazioni, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 94 procedure, soprattutto di esenzione ticket per reddito.

La prossima tappa dell’Open day itinerante dell’Asp è in programma venerdì 3 maggio in Piazza della Memoria a Palermo (Palazzo di Giustizia), in una iniziativa sulla prevenzione organizzata in collaborazione con l’Ordine degli avvocati. (nr)





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.