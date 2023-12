L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, diretta dagli allievi della classe di direzione d’orchestra del Maestro Antonino Fogliani, si esibisce per celebrare le festività natalizie sabato 16 dicembre alle ore 21.00 ad ingresso libero sino ad esaurimento posti presso la Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa. Il programma prevede musiche di Mozart e Haydn.

“Il concerto di Natale che l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo in collaborazione con la classe di Direzione d’orchestra – dichiara il Maestro Antonino Fogliani – è ormai un appuntamento consueto per la nostra città. Per un giovane musicista, in particolare per un giovane direttore, è sempre molto delicato il passaggio dalle mura del conservatorio alla carriera musicale. Credo sia compito di noi docenti guidarli passo dopo passo affinché lo studio intenso e profondo in conservatorio si tramuti poi in un’esibizione volta alla ritualità del concerto e alla responsabilità della sua perfetta riuscita. La prova del pubblico è essenziale per la formazione di ogni giovane allievo. Nel mese in cui l’Unesco ha proclamato il canto lirico italiano patrimonio immateriale dell’umanità, siamo lieti di presentare alcuni brani che vedranno protagoniste le voci delle nostre allieve delle classi di canto. Un particolare ringraziamento va alla Professoressa Patrizia Gentile che ha collaborato con la nostra classe di Direzione d’orchestra. Concluderà il concerto un caposaldo della letteratura sinfonica: la Sinfonia 104 di Joseph Haydn. Buon ascolto!”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.